رسميا.. مانشستر سيتي يعلن تمديد عقد كايل ووكر

وتابع البيان: "شارك ووكر في 260 مباراة في طريقه للفوز بخمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقبين في كأس الاتحاد الإنجليزي، وأربعة في كأس رابطة المحترفين، ولقبين في كأس الدرع الخيرية، ولقبين في دوري أبطال أوروبا ولقب في كأس السوبر الأوروبي".

وكان من المقرر أن ينتهي العقد الحالي للظهير الأيمن البالغ من العمر 33 عامًا في نهاية الموسم الحالي، لكنه وقع الآن على الورق بشأن التمديد لمدة عامين.

وقال ووكر: "أنا سعيد بتوقيع عقد جديد، مستقبلي مع مانشستر سيتي وهذا أفضل شيء بالنسبة لي".

وأضاف: "لقد استمتعت بكل لحظة في السنوات الست الماضية في هذا النادي الرائع. لدي مدرب رائع، وزملائي وطاقم عمل رائع، وجماهيرنا هي الأفضل. أشعر بالدعم على كل المستويات".

وتابع ووكر: "موسم الفوز بالثلاثية هو موسم لن أنساه أبدًا ونحن مستعدون للعودة مرة أخرى ومحاولة الفوز بالمزيد من الجوائز، يسعدني الاستمرار في النادي الذي ينافس على الألقاب كل عام، ولا أستطيع الانتظار لرؤية ما ستجلبه السنوات القليلة المقبلة".