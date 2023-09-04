تين هاغ غاضب بسبب التحكيم عقب خسارة درامية أمام آرسنال

وظن يونايتد أنه انتزع الفوز عبر أليخاندرو غارناتشو في الدقيقة الـ 88 لكن الهدف ألغي للتسلل بعد مراجعة الفيديو، وهو قرار أدى إلى استياء تين هاغ.

وأبلغ المدرب الهولندي محطة "سكاي سبورتس": "يجب أن نتحسن بالتأكيد، لكن كما شاهدتم العام الماضي يمكننا التغلب على الجميع".

وأضاف: "تعلقت المباراة بتفاصيل صغيرة لذا كان من الممكن أن تسير الأمور لصالحنا أيضا، حينما سجل غارناتشو (الهدف الملغى) بدا أننا فزنا باللقاء، لذا كانت الأمور متقاربة".

وتابع: "احتجنا إلى بعض الحظ للفوز، غارناتشو لم يكن متسللا في الهدف، كانت زاوية خاطئة".

كما أشار إلى أخطاء تحكيمية فادحة من وجهة نظره، مثل مخالفة من مدافع آرسنال غابرييل ضد الوافد الجديد ليونايتد راسموس هويلوند رأى تين هاغ أنها ركلة جزاء غير محتسبة.

ويعتقد أيضا أن غابرييل أعاق جوني إيفانز داخل منطقة الجزاء خلال هدف الفوز لرايس في الدقيقة الـ 96.