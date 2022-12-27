رد الهلال على احتجاج النصر بسبب مشاركة محمد كنو في ديربي الرياض

وقال مسلى آل معمر في تصريحات عقب المباراة "قدمنا احتجاجا على مشاركة كنو، وهذا حق مشروع لنا، وأتوقع ألا يتم قبوله من الاتحاد السعودي لكرة القدم، ولكنني متأكد 100% أننا إذا اتجهنا إلى مركز التحكيم الرياضي، وكان المحكمون من محكمي "كاس" سنكسب هذا الاحتجاج".

واتهم النصر سابقا محمد كنو بأنه وقع عقدا في يناير 2022، للانضمام إلى نادي النصر، بداية من الموسم الجديد، أي قبل التجديد لنادي الهلال أي بعد 24 ساعة من دخوله الفترة الحرة مع الهلال.

وعاقبت غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي، في مايو الماضي محمد كنو بالايقاف 4 أشهر وحرمان الهلال من تسجيل لاعبين جدد لفترتين متتاليتين "الصيفية والشتوية" .

ويحتل النصر صدارة ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 23 نقطة، بينما الهلال فى المركز الثالث برصيد 21 نقطة.

جدير بالذكر أن نادي الباطن كان قدم احتجاجا حول مشاركة كنو في مباراته ضد الهلال مع استئناف الدوري السعودي بعد منافسات كأس العالم قبل أن يقوم بسحبه.