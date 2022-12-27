رد الهلال على احتجاج النصر بسبب مشاركة محمد كنو في ديربي الرياض
رد نادي الهلال السعودي على احتجاج غريمه النصر على مشاركة اللاعب محمد كنو فى ديربي الرياض، الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ10 من دورى روشن السعودي للمحترفين.
وقالت صحيفة الرياضية إن إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، أفادت بأن لديهم خطابا ينص على انتهاء عقوبة محمد كنو، وأنهم خاطبوا الأمانة العامة في الاتحاد السعودي لكرة القدم، والتي قامت بدورها بالرد عليهم بإفادة غرفة فض المنازعات بانتهاء العقوبة في الـ28 من أكتوبر الماضي.
وبحسب الهلال، فإن مشاركة كنو سليمة، وأن اتحاد كرة القدم السعودي أشرك اللاعب مع المنتخب السعودى في كأس العالم قطر 2022، قبل أن يعود للمشاركة محليا.
وتعرَّض كنو لعقوبة الإيقاف بسبب توقيعه لناديي الهلال والنصر، غير أن إدارة الأخير ترى أن اللاعب لم ينهِ مدة إيقافه بسبب عدم خصم توقف فترة كأس العالم من مدة الإيقاف.
ومن جهته، أبدى مسلي آل معمر، رئيس النصر، ثقته في كسب الاحتجاج الذي قدمه ناديه ضد مشاركة لاعب الهلال خلال المباراة.
وقال مسلى آل معمر في تصريحات عقب المباراة "قدمنا احتجاجا على مشاركة كنو، وهذا حق مشروع لنا، وأتوقع ألا يتم قبوله من الاتحاد السعودي لكرة القدم، ولكنني متأكد 100% أننا إذا اتجهنا إلى مركز التحكيم الرياضي، وكان المحكمون من محكمي "كاس" سنكسب هذا الاحتجاج".
واتهم النصر سابقا محمد كنو بأنه وقع عقدا في يناير 2022، للانضمام إلى نادي النصر، بداية من الموسم الجديد، أي قبل التجديد لنادي الهلال أي بعد 24 ساعة من دخوله الفترة الحرة مع الهلال.
وعاقبت غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي، في مايو الماضي محمد كنو بالايقاف 4 أشهر وحرمان الهلال من تسجيل لاعبين جدد لفترتين متتاليتين "الصيفية والشتوية" .
ويحتل النصر صدارة ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 23 نقطة، بينما الهلال فى المركز الثالث برصيد 21 نقطة.
جدير بالذكر أن نادي الباطن كان قدم احتجاجا حول مشاركة كنو في مباراته ضد الهلال مع استئناف الدوري السعودي بعد منافسات كأس العالم قبل أن يقوم بسحبه.