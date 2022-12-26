أهداف مباراة النصر والهلال في الدوري السعودي (فيديو)
الهلال والنصر يلتقيان في قمة الجولة العاشرة على مرسول بارك..
تقدم المهاجم النيجيري أوديون إيغالو لنادي الهلال في مباراته أمام النصر، في قمة مباريات الجولة العاشرة من الدوري السعودي.
وتلقى أوديون إيغالو تمريرة عرضية من لوسيانو فيتو وضعها المهاجم النيجيري في مرمى الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا في الدقيقة 10.
ونجح البرازيلي أندرسون تاليسكا في تسجيل هدف التعادل للنصر في الدقيقة 56 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة من فينسيت أبوبكر.
واحتسب الحكم ضربة جزاء للهلال بعد تدخل من سلطان الغنام على ناصر الدوسري، ونجح الأخير في تسجيلها بنجاح في مرمى الحارس دافيد أوسبينا.
ويملك النصر 22 نقطة من 9 مباريات، ويتصدر مع الشباب جدول ترتيب الدوري السعودي، في حين حصد الهلال 21 نقطة ويتأخر بنقطة عن النصر والشباب.