أهداف مباراة النصر والهلال في الدوري السعودي (فيديو)

ونجح البرازيلي أندرسون تاليسكا في تسجيل هدف التعادل للنصر في الدقيقة 56 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة من فينسيت أبوبكر.

واحتسب الحكم ضربة جزاء للهلال بعد تدخل من سلطان الغنام على ناصر الدوسري، ونجح الأخير في تسجيلها بنجاح في مرمى الحارس دافيد أوسبينا.