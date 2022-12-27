خبير تحكيمي: الحكم المكسيكي أثّر في نتيجة مباراة الهلال والنصر (فيديو)

قال الخبير التحكيمي نواف شكرالله إن الحكم المكسيكي سيزار أرتورو راموس بالازويلوس أثر في نتيجة مباراة الهلال والنصر في قمة الجولة العاشرة من الدوري السعودي.

وأكد نواف شكرالله أن الحكم كان يجب أن يشهر البطاقة الصفراء للبرازيلي أندرسون تاليسكا مهاجم النصر في الدقيقة 22 بعد تدخله على الحارس عبدالله المعيوف لاعب الهلال.