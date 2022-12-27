خبير تحكيمي: الحكم المكسيكي أثّر في نتيجة مباراة الهلال والنصر (فيديو)
قال الخبير التحكيمي نواف شكرالله إن الحكم المكسيكي سيزار أرتورو راموس بالازويلوس أثر في نتيجة مباراة الهلال والنصر في قمة الجولة العاشرة من الدوري السعودي.
وأكد نواف شكرالله أن الحكم كان يجب أن يشهر البطاقة الصفراء للبرازيلي أندرسون تاليسكا مهاجم النصر في الدقيقة 22 بعد تدخله على الحارس عبدالله المعيوف لاعب الهلال.
واحتسب الحكم المكسيكي ضربة جزاء للهلال، ولجأ بعد قراراه لتقنية حكم الفيديو "VAR"، بسبب تدخل من سلطان الغنام على ناصر الدوسري داخل منطقة الجزاء، وأكد على احتساب ضربة جزاء.
وأضاف شكرالله أن احتساب الحكم ضربة جزاء للهلال كان خطأ، وقال إن سقوط ناصر الدوسري لاعب الهلال كان بسبب الجري ووجود تلامس رغم أنه تلامس طبيعي.
وعن استعانة الحكم بتقنية إعادة الفيديو "VAR" قال شكرالله إن القرار يعود لحكم المباراة، وإن حكم الفار استدعاه لإعادة المشاهدة مرة أخرى لتأكيد قراره، ولكن لا توجد ضربة جزاء، واستمرار اللعب كان هو القرار السليم.
كما أوضح شكرالله أنه كان يجب إعادة تنفيذ ضربة الجزاء بسبب اختراق إجراءات التنفيذ بعد دخول لاعبين اثنين من الهلال لمنطقة الجزاء قبل تسديد سالم الدوسري الضربة.
وأكد الخبير التحكيمي أن وقوف الحكم خلال ضربة الجزاء كان خاطئًا، وكان يجب أن يقف خلف المكان الذي وقف فيه بـ4 خطوات للخلف.
وفرض نادي النصر التعادل الدرامي على ضيفه الهلال بنتيجة 2/2 في المباراة التي جمعتهما في قمة مباريات الجولة العاشرة من الدوري السعودي.
ورفع النصر رصيده إلـ23 نقطة من 10 مباريات في صدارة جدول الترتيب، ويتقدم النصر بنقطة عن كل من الشباب والاتحاد علمًا أن الأخيرين لعب كل منهما 9 مباريات.
ويأتي الهلال في المركز الرابع وحصد الزعيم 21 نقطة من 10 مباريات.