"رجل واحد" يحدد مصير محمد صلاح مع ليفربول
كشف الصحفي الإيطالي المختص في سوق الانتقالات فابرزيو رومانو، عن جديد مستقبل النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي.
وينتهي تعاقد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم القادم؛ ما يسهل عملية بيعه هذا الصيف.
وارتبط صلاح بالانتقال إلى عدد من الأندية السعودية مثل النصر، والهلال، والاتحاد.
ووفقا لأحدث التقارير، فإن الاتحاد على استعداد لتقديم 70 مليون جنيه إسترليني لضم صلاح الصيف القادم.
وحسب رومانو، فإن المدرب الجديد لنادي ليفربول الإنجليزي هو من سيحدد مصير محمد صلاح مع ليفربول.
وانطلاقا من التقارير الأخيرة، فإن روبين أموريم مدرب سبورتنغ لشبونة البرتغالي سيكون مدرب ليفربول الجديد، خلفا ليورغن كلوب الذي سيرحل عن النادي في نهاية الموسم الحالي.
وحسب سكاي سبورتس، فإن أموريم وافق بالفعل على تدريب ليفربول وأن النادي الإنجليزي على استعداد لدفع الشرط الجزائي في عقد المدرب البالغ من العمر 39 عاما مع ناديه، والمقدر بـ17 مليون يورو.
ولم يعلن صلاح بعد عن أي شيء يخص مستقبله مع ليفربول؛ إذ أعلن وكيله رامي عباس الصيف الماضي، أنه ملتزم بعقده مع ناديه الإنجليزي.