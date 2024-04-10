"رجل واحد" يحدد مصير محمد صلاح مع ليفربول

وحسب سكاي سبورتس، فإن أموريم وافق بالفعل على تدريب ليفربول وأن النادي الإنجليزي على استعداد لدفع الشرط الجزائي في عقد المدرب البالغ من العمر 39 عاما مع ناديه، والمقدر بـ17 مليون يورو.

ولم يعلن صلاح بعد عن أي شيء يخص مستقبله مع ليفربول؛ إذ أعلن وكيله رامي عباس الصيف الماضي، أنه ملتزم بعقده مع ناديه الإنجليزي.