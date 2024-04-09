آرسنال وبايرن ميونخ.. هل حانت لحظة الانتقام؟

لا يوجد على وجه الأرض من هو ينتظر مباراة أكثر من مشجع آرسنال الذي في انتظار مواجهة بايرن ميونخ منذ أيام عندما أعلنت عن نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

النادي اللندني الذي يعيش أفضل أيامه في العشرية الأخيرة يعلم جيدًا أن خصمه اللدود ليس في أفضل أحواله، وأنه قد حان الوقت من أجل تحقيق الفوز عليه وكسر شوكته.

انتظار الجماهير اللندنية وشغفها نحو تلك المباراة لم يأت من فراغ، فقد كانت هناك الكثير من الإشارات خلال الأشهر الماضية تقول إن خوض أي مواجهة بين الفريقين قد تنتهي على الأرجح في صالح المدفعجية، دعونا نستعرض أبرز تلك الإشارات:

تحسن النتائج مؤخرًا

معروف عن مواجهات آرسنال وبايرن ميونخ أن للبافاري اليد العليا فحتى تلك المواجهات التي فاز فيها آرسنال لم تكن تعني الكثير.

على سبيل المثال فوز المدفعجية في إياب دور الـ 16 بموسم 2004-05 بهدف نظيف لم يكن كافيًا ليعوض التأخر بثلاثة أهداف لهدف في الذهاب.

كذلك الفوز بهدفين نظيفين في ملعب بايرن ميونخ في 2012-13 لم يكفهم بعد أن خسروا الذهاب في إنجلترا بثلاثة أهداف لهدف.

حتى الفوز بهدفين نظيفين في دور المجموعات بموسم 2015-16 بالكاد حصل لهم على مقعد في دور الـ 16 الذي غادروا منه البطولة أمام برشلونة بخمسة أهداف لهدف.

كل تلك النتائج اختتمها آرسنال بثلاث هزائم متتالية بنتيجة خمسة أهداف لهدف أمام بايرن ميونخ بين 2015 و2017 لتكون العقدة أبدية من النادي البافاري.

لكن بعد تلك النتائج المحبطة عاد آرسنال مؤخرًا وإن كان ذلك يحدث فقط على المستوى الودي حتى الآن في المباريات الصيفية التحضيرية، حيث فاز آرسنال لأول مرة في تاريخه مرتين متتاليتين على بايرن ميونخ وبنفس النتيجة 2-1.