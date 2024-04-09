آرسنال وبايرن ميونخ.. هل حانت لحظة الانتقام؟
لا يوجد على وجه الأرض من هو ينتظر مباراة أكثر من مشجع آرسنال الذي في انتظار مواجهة بايرن ميونخ منذ أيام عندما أعلنت عن نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
النادي اللندني الذي يعيش أفضل أيامه في العشرية الأخيرة يعلم جيدًا أن خصمه اللدود ليس في أفضل أحواله، وأنه قد حان الوقت من أجل تحقيق الفوز عليه وكسر شوكته.
انتظار الجماهير اللندنية وشغفها نحو تلك المباراة لم يأت من فراغ، فقد كانت هناك الكثير من الإشارات خلال الأشهر الماضية تقول إن خوض أي مواجهة بين الفريقين قد تنتهي على الأرجح في صالح المدفعجية، دعونا نستعرض أبرز تلك الإشارات:
تحسن النتائج مؤخرًا
معروف عن مواجهات آرسنال وبايرن ميونخ أن للبافاري اليد العليا فحتى تلك المواجهات التي فاز فيها آرسنال لم تكن تعني الكثير.
على سبيل المثال فوز المدفعجية في إياب دور الـ 16 بموسم 2004-05 بهدف نظيف لم يكن كافيًا ليعوض التأخر بثلاثة أهداف لهدف في الذهاب.
كذلك الفوز بهدفين نظيفين في ملعب بايرن ميونخ في 2012-13 لم يكفهم بعد أن خسروا الذهاب في إنجلترا بثلاثة أهداف لهدف.
حتى الفوز بهدفين نظيفين في دور المجموعات بموسم 2015-16 بالكاد حصل لهم على مقعد في دور الـ 16 الذي غادروا منه البطولة أمام برشلونة بخمسة أهداف لهدف.
كل تلك النتائج اختتمها آرسنال بثلاث هزائم متتالية بنتيجة خمسة أهداف لهدف أمام بايرن ميونخ بين 2015 و2017 لتكون العقدة أبدية من النادي البافاري.
لكن بعد تلك النتائج المحبطة عاد آرسنال مؤخرًا وإن كان ذلك يحدث فقط على المستوى الودي حتى الآن في المباريات الصيفية التحضيرية، حيث فاز آرسنال لأول مرة في تاريخه مرتين متتاليتين على بايرن ميونخ وبنفس النتيجة 2-1.
آرسنال منافس الدوري الإنجليزي
على عكس السنوات الماضية التي هُزم فيها آرسنال بشكل محبط أمام بايرن ميونخ، فالمدفعجية هذا العام هم الفريق الأكثر قربًا للحصول على لقب الدوري الإنجليزي.
النادي اللندني يمكنه ببساطة التتويج باللقب فقط بالحفاظ على ما يقدمه من نتائج وبالفوز بكل ما تبقى له من مباريات.
هذه لم تكن مصادفة ولا تحدث لأن المنافسين في حالة سيئة، على العكس فالمنافسة الثلاثية مع ليفربول ومانشستر سيتي في أوجها، لكن آرسنال تطور كثيرًا في الأشهر الأخيرة، بالأخص تحت إشراف المدرب ميكيل أرتيتا، تلميذ بيب غوارديولا، الذي أمتلك يومًا ما مفاتيح بايرن ميونخ.
بايرن ميونخ يتخلى عن عرشه
لأول مرة منذ عشر سنوات يكون بايرن ميونخ مهددًا بهذا الشكل في الدوري الألماني، صحيح أن بداية السقوط كانت في العام الماضي عن طريق بوروسيا دورتموند والأخير فرط في فرصة حصد لقب الدوري الألماني، لكن هذا الموسم الأمر مختلف.
فباير ليفركوزن يكتسح البطولة الألمانية ويقترب من حسم اللقب لنفسه، وكل ما يحتاجه هو تحقيق فوز وحيد، أو تعثر بايرن ميونخ في أي مباراة متبقية.
ومن جديد، تراجع بايرن ميونخ غير مرتبط فقط بتألق الخصوم، لكن النادي البافاري تراجع بشكل واضح على كافة المستويات.
الخلاصة
آرسنال لم يخسر في الدوري الإنجليزي منذ العام الماضي وبالتحديد في ديسمبر أمام فولهام، ولديه حالة فنية وبدنية تسمح له بتحقيق الفوز على بايرن ميونخ.
وفي المقابل فبايرن ميونخ تعرض لخسارتين في آخر مواجهتين واهتزت شباكه خمس مرات ولم ينجح سوى في تسجيل هدفين وخسر تقدمه أمام هايدنهايم القادم من الدرجة الأدنى بعدما كان متقدمًا بهدفين ليخسر بثلاثة.
الفريق في حالة فنية وبدنية وذهنية يرثى لها، ضع تلك المعطيات أمامك وستعرف من هو الفريق الأقرب لتحقيق الفوز.