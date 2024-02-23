حقيقة عودة أشرف حكيمي إلى ريال مدريد

كشفت صحيفة "أس" موقف المدافع المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان من العودة إلى ريال مدريد الصيف المقبل.

وذكرت تقارير أن حكيمي البالغ من العمر 25 عاما مهتم بالرحيل عن باريس سان جيرمان مع ربطه بالعودة إلى ريال مدريد حيث نشأ ولعب للفريق الأول في الميرنغي.

لكن الصحيفة قالت إن حكيمي لا يخطط لمغادرة باريس سان جيرمان في يونيو المقبل، وإنه ينوي الوفاء بعقده مع النادي، حيث ينتهي عقده في يونيو 2026.

وأضافت أن باريس سان جيرمان يعتزم تجديد عقد أشرف حكميي، بعد أن دفع النادي الفرنسي 65 مليون يورو لإنتر ميلان في 2021 للتعاقد مع اللاعب.

وأكدت "أس" أن باريس سان جيرمان أبلغ ممثلي الظهير الأيمن نيته ​​التحدث عن عقد جديد، لكن لم يتم عقد أي اجتماعات بهذا الشأن.