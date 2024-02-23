حقيقة عودة أشرف حكيمي إلى ريال مدريد
كشفت صحيفة "أس" موقف المدافع المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان من العودة إلى ريال مدريد الصيف المقبل.
وذكرت تقارير أن حكيمي البالغ من العمر 25 عاما مهتم بالرحيل عن باريس سان جيرمان مع ربطه بالعودة إلى ريال مدريد حيث نشأ ولعب للفريق الأول في الميرنغي.
لكن الصحيفة قالت إن حكيمي لا يخطط لمغادرة باريس سان جيرمان في يونيو المقبل، وإنه ينوي الوفاء بعقده مع النادي، حيث ينتهي عقده في يونيو 2026.
وأضافت أن باريس سان جيرمان يعتزم تجديد عقد أشرف حكميي، بعد أن دفع النادي الفرنسي 65 مليون يورو لإنتر ميلان في 2021 للتعاقد مع اللاعب.
وأكدت "أس" أن باريس سان جيرمان أبلغ ممثلي الظهير الأيمن نيته التحدث عن عقد جديد، لكن لم يتم عقد أي اجتماعات بهذا الشأن.
وأشارت الصحيفة إلى أن حكيمي لم يطلب مغادرة باريس سان جيرمان، رغم أنه في الصيف الماضي كانت هناك شكوك حول مستقبل اللاعب، لكن مع وصول المدرب لويس إنريكي أدى لحل المشكلة.
وذكرت أن عدة أندية مهتمة بالتعاقد مع حكيمي بينها ريال مدريد، خاصة في ظل نهاية عقد لوكاس فاسكيز الصيف المقبل، في حين ينتهي عقد داني كارفاخال صيف 2025.
لكن المستوى الرائع الذي يقدمه كارفاخال يشير إلى أنه قادر على الاستمرار بشكل كامل بعد 2025، وبالتالي قد يكون عام 2026 هو الوقت المثالي للبديل في الجانب الأيمن.
وأوضحت "أس" أن ناد آخر مهتم أيضا بالتعاقد مع حكيمي وهو مانشستر سيتي بقيادة بيب غوارديولا، والذي سأل بالفعل عن حكيمي الصيف الماضي لأن كايل ووكر كان على وشك الرحيل إلى بايرن ميونخ.
وهناك أطراف أخرى مهتمة لكن الأندية التي يمكنها التعاقد مع أشرف حكيمي محدودة للغاية، لأن المكافآت التي يتلقاها في باريس سان جيرمان كبيرة ويتردد أنه يحصل على راتب سنوي قدره 12 مليون يورو.
وسيزداد الاهتمام بالتعاقد مع حكيمي في 2026، لكن حتى ذلك الحين يريد الدولي المغربي مواصلة النجاح في باريس سان جيرمان.
يشار إلى أن أشرف في 2017 وشارك معه في 17 مباراة فقط، وغادره إلى بروسيا دورتموند ومنه إلى إنتر ميلان قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان صيف 2021.