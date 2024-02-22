مفاجأة.. نجم آخر من باريس سان جيرمان يريد الانتقال إلى ريال مدريد
يتطلع الدولي المغربي أشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان إلى الانضمام لفريق ريال مدريد الإسباني، في الوقت الذي يستعد فيه النادي الفرنسي لرحيل كيليان مبابي.
وتشير كل الدلائل إلى توقيع النجم البالغ من العمر 25 عامًا لريال مدريد في صفقة انتقال مجانية، مع اقتراب الاتفاق بين الطرفين.
ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، قد يختار أشرف حكيمي مغادرة باريس سان جيرمان، في صيف عام 2025، وسيكون ريال مدريد وجهة محتملة للظهير الأيمن المغربي.
ويتمتع حكيمي، خريج أكاديمية ريال مدريد السابق، بالنجاح في باريس منذ انضمامه إليه من إنتر ميلان.
ومع ذلك، فإن اللاعب المغربي الدولي سيدخل السنة الأخيرة من عقده في عام 2025، مع انتهاء الصفقة في عام 2026.
ويمكن لكل من اللاعب والنادي اختيار الانفصال بعد ذلك إذا لم يتم الاتفاق على عقد جديد.
والعودة إلى ريال مدريد قد تكون مطروحة بالنسبة لحكيمي، حيث قالت الصحيفة: "إنه لاعب يحظى بتقدير كبير من قبل كارلو أنشيلوتي".
وسيأتي حكيمي لتعزيز مركز الظهير الأيمن، الذي يضم حاليًا داني كارفاخال ولوكاس فاسكيز، اللذين ينتهي عقدهما في نهاية الموسم، ولكن يمكن أن يُعرض عليهما تمديد لمدة عام واحد.
علاوة على ذلك، سيكون حكيمي حريصًا على العودة إلى العاصمة الإسبانية، وسيكون على استعداد لتخفيض راتبه الحالي، الذي يزيد صافيه على 10 ملايين يورو.
واختتمت الصحيفة: "سيكون إغراء اللعب مع مبابي، أحد أصدقائه المقربين، عاملاً جذابًا أيضًا للنجم حكيمي".