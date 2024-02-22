كيف سيلعب ريال مدريد بوجود مبابي؟
يقترب ريال مدريد من إتمام صفقة التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي.
ونقلت صحيفة "أس" عن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان قوله: "كيليان مبابي بنسبة 100% مع ريال مدريد".
وكشفت الصحيفة عن مركز مبابي في ريال مدريد في ظل تواجد البرازيليين فينيسيوس جونيور، ورودريغو.
والخطة الأولى هي أن يلعب مبابي في مركز قلب الهجوم، وعلى اليمين رودريغو، وعلى اليسار يكون فينيسيوس مع خطة 4/3/3.
وأضافت الصحيفة أنه بهذه الخطة سيلعب فيدي فالفيردي كجناح وهمي، في الوسط أوريلين تشواميني أو إدواردو كامافينغا، وعلى اليسار جود بيلينغهام.
وأوضحت أن ريال مدريد سيلعب بثلاثة مهاجمين شرسين مع إمكانية تبديل المراكز.
وعندما وضع لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان "مبابي" في هذا المركز سجل اللاعب 20 هدفًا، وقدّم 6 تمريرات حاسمة في 18 مباراة علمًا بأنه سجل 32 هدفًا، وصنع 7 في 31 مباراة بشكل عام هذا الموسم.
لكن هذه الخطة ستُبعد بيلينغهام عن منطقة الجزاء، وتترك كامافينغا أو تشواميني ضحية، لأن إراحة فالفيردي غير واردة بالنسبة لأنشيلوتي.
أما الخطة الثانية والتي ستكون على حساب رودريغو، بحيث يلعب مبابي على اليمين، وبيلينغهام في قلب الهجوم، وفينيسيوس على اليسار، ويكون خلفهم فالفيردي، وتشواميني، وكامافينغا.
لكن المشكلة في هذا الرسم التكتيكي هي الجهد الدفاعي الإضافي الذي يجب أن يخضع له الثنائي مبابي وفينيسيوس.
وهنا تظهر الخطة الثالثة، بحيث يعتمد أنشيلوتي على خطة 4/4/2، على أن يكون مبابي وفينيسيوس في الهجوم، ورباعي وسط مكون من: فالفيردي على اليمين، وعلى يساره تشواميني بجانب كامافينغا، وعلى اليسار يبلينغهام.
وأوضحت "أس" أنه يمكن اعتماد هذه التشكيلة رغم أن كامافينغا وتشواميني لم يُظهرا تميزهما معًا بعد، لكن ليس هناك شك في ريال مدريد بأنهما يمثلان القوة المحركة في الفريق لسنوات عديدة.
ومن شأن هذه التشكيلة أن تأخذ فالفيردي إلى الجناح الأيمن وبيلينغهام إلى اليسار، مع واجبات دفاعية أقل لفينيسيوس ومبابي.
كما أن بيلينغهام سيستفيد من كثيرًا من هذه التشكيلة لأنه يتأقلم بشكل مثالي في هذا المركز، وتسمح له بنيته البدنية القوية بتغطية ظهر فينيسيوس
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وختمت "أس" تقريرها بالقول إن لدى إبراهيم مكانًا في جميع الخطط، سواء كمهاجم أو لاعب خط وسط أو في أي من الأجنحة.
كما سيكون رودريغو لاعبًا أساسيًا بلا منازع في سعي مستمر إلى استعادة مكانه، وسيحتفظ خوسيلو بدور مهاجم مختلف يتمتع بمظهر فريد في الفريق، بالإضافة إلى إندريك الذي سيصل في يوليو المقبل.
لكن التساؤل سيكون حول دور أردا غولر، حيث يبدو خيار إعارته واردًا، وسيبايوس الذي يحظى بثقة أنشيلوتي.