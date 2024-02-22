كيف سيلعب ريال مدريد بوجود مبابي؟

والخطة الأولى هي أن يلعب مبابي في مركز قلب الهجوم، وعلى اليمين رودريغو، وعلى اليسار يكون فينيسيوس مع خطة 4/3/3.

وأضافت الصحيفة أنه بهذه الخطة سيلعب فيدي فالفيردي كجناح وهمي، في الوسط أوريلين تشواميني أو إدواردو كامافينغا، وعلى اليسار جود بيلينغهام.

وأوضحت أن ريال مدريد سيلعب بثلاثة مهاجمين شرسين مع إمكانية تبديل المراكز.

وعندما وضع لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان "مبابي" في هذا المركز سجل اللاعب 20 هدفًا، وقدّم 6 تمريرات حاسمة في 18 مباراة علمًا بأنه سجل 32 هدفًا، وصنع 7 في 31 مباراة بشكل عام هذا الموسم.

لكن هذه الخطة ستُبعد بيلينغهام عن منطقة الجزاء، وتترك كامافينغا أو تشواميني ضحية، لأن إراحة فالفيردي غير واردة بالنسبة لأنشيلوتي.