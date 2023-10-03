القرار الأقرب بعد إلغاء مباراة الاتحاد وسباهان

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن القرار الأقرب اتخاذه من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعد أزمة إلغاء مباراة الاتحاد السعودي وسباهان الإيراني في دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا.

ولم يدخل لاعبو الاتحاد السعودي أرض الملعب قبل أن يعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي إلغاء المباراة لما وصفه بـ"الظروف غير المتوقعة" على أن يتم إحالة الأمر إلى الجهات المختصة.

وشدد الآسيوي في بيانه على حرصه على سلامة عناصر اللعبة.