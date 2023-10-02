تمثال لقاسم سليماني يتسبب بإلغاء مباراة الاتحاد وسباهان

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان: "أُلغيت مباراة المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا بين سباهان والاتحاد في أصفهان بسبب ظروف غير متوقعة".

وأضاف: "يجدد الاتحاد الآسيوي التزامه بضمان أمن وسلامة اللاعبين وحكام المباريات والجماهير وجميع أصحاب المصلحة المعنيين".

وكان الاتحاد السعودي قد أجرى اتفاقًا مع نظيره الإيراني على إقامة مباريات الفرق السعودية والإيرانية في مختلف المسابقات الكروية بنظام الذهاب والإياب بعد اللعب على ملاعب محايدة منذ عام 2016.

وكان النصر أول فريق سعودي يزور إيران عقب الاتفاق بين الاتحادين حين حل ضيفًا على بيروزي في دوري أبطال آسيا يوم 19 سبتمبر أيلول الماضي.

وسيخوض الهلال مباراة مع نساجي الإيراني على ملعب الأخير غدا الثلاثاء.

وحسب تقارير سعودية فإن قرار الإلغاء كان من مراقب المباراة ومن ثم الحكم.