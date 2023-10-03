أول تعليق من نادي الاتحاد السعودي حول أزمة إلغاء مباراة سباهان

أصدر نادي الاتحاد السعودي، بيانًا توضيحيًّا حول أزمة إلغاء مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع سباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا.

كان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن في بيان إلغاء المباراة بسبب ما وصفها بظروف غير متوقعة، كما أعلن إحالة الأمر إلى اللجان المختصة في الاتحاد مع تأكيد حرصه على سلامة وأمان عناصر اللعبة.

وقال نادي الاتحاد في بيانه إن "مراقب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أبلغ النادي عند وصول بعثة الفريق إلى الملعب أن المباراة لن تقام في موعدها المحدد، وأن بإمكانهم مغادرة الملعب".