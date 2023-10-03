أول تعليق من نادي الاتحاد السعودي حول أزمة إلغاء مباراة سباهان
أصدر نادي الاتحاد السعودي، بيانًا توضيحيًّا حول أزمة إلغاء مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع سباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا.
كان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن في بيان إلغاء المباراة بسبب ما وصفها بظروف غير متوقعة، كما أعلن إحالة الأمر إلى اللجان المختصة في الاتحاد مع تأكيد حرصه على سلامة وأمان عناصر اللعبة.
وقال نادي الاتحاد في بيانه إن "مراقب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أبلغ النادي عند وصول بعثة الفريق إلى الملعب أن المباراة لن تقام في موعدها المحدد، وأن بإمكانهم مغادرة الملعب".
وغادرت بعثة فريق الاتحاد الملعب فعليا، حيث تم الإعلان عن إلغاء المباراة لاحقا بشكل رسمي.
وقال الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان "يشيد الاتحاد السعودي على حرص الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإقامة المباراة في ظروف مناسبة، والتي لمسها الاتحاد السعودي عبر المتابعة المستمرة من ممثليه اللذين رافقا نادي الاتحاد إلى إيران".
وأكد الاتحاد السعودي دعمه الكامل لنادي الاتحاد واتخاذ كافة الطرق القانونية لحفظ حقوقه.
وفي مطلع الشهر الماضي، أجرى الاتحاد السعودي لكرة القدم اتفاقا مع نظيره الإيراني على إقامة مباريات الفرق السعودية والإيرانية في مختلف المسابقات الكروية بنظام الذهاب والإياب بعد اللعب على ملاعب محايدة منذ 2016.
وكان النصر أول فريق سعودي يزور إيران عقب الاتفاق بين الاتحادين حين حل ضيفا على بيروزي في دوري الأبطال في 19 سبتمبر أيلول الماضي وحقق الفوز في مباراة أقيمت بدون حضور جماهيري بسبب عقوبات على النادي الإيراني.
ويتصدر نادي القود الجوية العراقي المجموعة بـ4 نقاط بعد فوزه على أجمك الأوزبكي أمس الإثنين، فيما يحتل الاتحاد وسباهان المركزين الثاني والثالث بنقطة واحدة من مباراة واحدة.