نادٍ إسباني يطلب استعارة أردا غولر من ريال مدريد
كشفت صحيفة "سبورت" أن فياريال سيطلب استعارة أردا غولر من ريال مدريد في السوق الشتوي الحالي.
وانتقل غولر، البالغ من العمر 18 عاما، من فنربخشة إلى ريال مدريد مقابل 20 مليون يورو الصيف الماضي.
ويمكن لغولر أن يظهر لأول مرة مع ريال مدريد اليوم السبت، عندما يلاقي الميرنغي مضيفه أراندينا في دوري الـ32 من كأس إسبانيا.
وضربت الإصابات غولر في أشهره الأولى مع ريال مدريد، وعانى من مشكلة في الغضروف المفصلي واضطر للخضوع لعملية جراحية، ثم تعرض لإصابات عضلية.
وقالت "سبورت" إن فياريال سيفكر في طلب استعارة غولر من ريال مدريد حتى نهاية الموسم الحالي، في محاولة لتحسين نتائج الفريق الذي عمل مع 3 مدربين هذا الموسم، هم كيكي سيتين وباتشيتا ومارسيلينو.
وأوضحت الصحيفة أن الإدارة الرياضية لفياريال تفكر في ضم غولر لتعزيز خط وسط الفريق وتعويض بنجامين بريريتون الذي غادر معارا إلى شيفيلد يونايتد حتى نهاية الموسم.
ولم يشارك غولر في أي دقيقة هذا الموسم مع ريال مدريد، علما أنه لعب 35 مباراة الموسم الماضي بواقع 1547 دقيقة مع فنربخشة سجل فيها 6 أهداف وصنع 7.
وبشكل عام، لعب غولر 51 مباراة مع فنربخشة سجل فيها 9 أهداف وصنع 12، ولعب 4 مباريات مع المنتخب التركي الأول سجل فيها هدفا.
ويلعب ريال مدريد مع أراندينا، اليوم السبت، في كأس ملك إسبانيا، ثم يتوجه إلى السعودية للمشاركة في كأس السوبر الإسباني، إذ يلاقي أتلتيكو مدريد في نصف النهائي.
أما فياريال الذي يريد التعاقد مع غولر فيلاقي اونيونيستا سالامنكا في كأس إسبانيا غدا الأحد، علما أنه يحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة من 19 مباراة.