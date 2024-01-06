نادٍ إسباني يطلب استعارة أردا غولر من ريال مدريد

كشفت صحيفة "سبورت" أن فياريال سيطلب استعارة أردا غولر من ريال مدريد في السوق الشتوي الحالي.

وانتقل غولر، البالغ من العمر 18 عاما، من فنربخشة إلى ريال مدريد مقابل 20 مليون يورو الصيف الماضي.

ويمكن لغولر أن يظهر لأول مرة مع ريال مدريد اليوم السبت، عندما يلاقي الميرنغي مضيفه أراندينا في دوري الـ32 من كأس إسبانيا.

وضربت الإصابات غولر في أشهره الأولى مع ريال مدريد، وعانى من مشكلة في الغضروف المفصلي واضطر للخضوع لعملية جراحية، ثم تعرض لإصابات عضلية.