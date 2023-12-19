موعد الظهور الأول لأردا غولر مع ريال مدريد
كشفت صحيفة "ريليفو" الإسبانية عن الموعد المتوقع الذي سيشهد الظهور الأول للتركي أردا غولر، لاعب ريال مدريد، والذي غاب عن الفريق ولم يظهر في أي مباراة منذ التعاقد معه بسبب الإصابة.
ويعاني غولر من إصابات مستمرة منذ الانتقال إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الماضي مقابل 20 مليون يورو من فنربخشة.
عانى التركي الشاب من إصابات عضلية متكررة بعد عملية جراحية في الغضروف خلال شهر أغسطس الماضي.
هذا ما منع غولر من المشاركة الأولى مع ريال مدريد حتى الآن، وهو ما جعل النادي يتخلى عن رئيس الخدمات الطبية، نيكو ميهيتش.
وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، إن "الظهور الأول لأردا غولر بقميص ريال مدريد سيكون أمام ريال مايوركا يوم 3 يناير 2024، في الجولة الـ19 للدوري الإسباني".
وأضاف التقرير: "أردا غولر، البالغ 18 عامًا، يواجه الخطوات الأخيرة في عملية تعافيه، إصابته العضلية الثانية التي حدثت له قريبة من الشفاء، ولذلك بدأ في السير على العشب بشكل طبيعي، ومع ذلك، تعلم اللاعب والنادي الدرس. لن تكون هناك أي عجلة في عودته، وسيكون عليه العمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز الفني والأطباء، حتى يتم الاستقرار على موعد عودته".
وتابع التقرير: "كان هناك تكهنات بشأن إمكانية مشاركته في مباراة فياريال الماضية، ولكن النادي لا يفكر في التسرع مجددا في عودته، وسيعود مع بداية العام الجديد، حيث سيبدأ الفريق الملكي العام بمواجهة مايوركا (3 يناير)، ثم يسافر إلى أراندا دي دويرو، إذ سيخوض مباراته الأولى في كأس الملك ضد أراندينا (6 يناير). بعد أيام، سيسافر إلى السعودية للمشاركة في كأس السوبر الإسباني، وسيلتقون في الدور نصف النهائي مع أتلتيكو مدريد في 10 يناير".
وقالت الصحيفة: "عندما تعرض غولر لإصابة جديدة قبل مباراة براغا قرر كارلو أنشيلوتي استدعاء اللاعب من أجل مساندته، ولكن حاليا يعمل النادي على تعافيه العقلي والجسدي في الوقت الحالي بالإضافة إلى اكتساب الكتلة العضلية".
واختتم التقرير: "لا يوجد أي شك في موهبته داخل النادي، حيث قام ريال مدريد بالتعاقد معه وهو مقتنع بأنه جلب لاعبًا فريدًا، إنه موهبة للمستقبل يمكنه أن يقدم الكثير، ولكن لحظته ستأتي في المدى الزمني المتوسط أو البعيد، في الوقت الحالي، كل شيء يتعلق بالعمل لاستعادة كامل مستواه وأن يعود للشعور بأنه لاعب كرة قدم".