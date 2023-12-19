موعد الظهور الأول لأردا غولر مع ريال مدريد

كشفت صحيفة "ريليفو" الإسبانية عن الموعد المتوقع الذي سيشهد الظهور الأول للتركي أردا غولر، لاعب ريال مدريد، والذي غاب عن الفريق ولم يظهر في أي مباراة منذ التعاقد معه بسبب الإصابة.

ويعاني غولر من إصابات مستمرة منذ الانتقال إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الماضي مقابل 20 مليون يورو من فنربخشة.

عانى التركي الشاب من إصابات عضلية متكررة بعد عملية جراحية في الغضروف خلال شهر أغسطس الماضي.

هذا ما منع غولر من المشاركة الأولى مع ريال مدريد حتى الآن، وهو ما جعل النادي يتخلى عن رئيس الخدمات الطبية، نيكو ميهيتش.