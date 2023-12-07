أخبار سارة لريال مدريد بشأن تعافي غولر وتشواميني وفينيسيوس جونيور
كشفت صحيفة "أس" عن أخبار سارة لريال مدريد بشأن المصابين فينيسيوس جونيور وأردا غولر.
وبحسب الصحيفة يراقب النادي والجهاز الفني بثقة التقدم الجيد لأردا غولر وأوريلين تشواميني وفينيسيوس جونيور.
وأوضحت الصحيفة أنه من المتوقع أن يعود الثنائي للظهور مع ريال مدريد مرة أخرى في المباراة الأخيرة على أرضه في 2023، يوم الـ17 من ديسمبر أمام فياريال.
وأكدت الصحيفة أن عمليات تعافي غولر وتشواميني تتقدم بوتيرة ملحوظة والهدف تسريع عملية تخفيف الضغط في قائمة المصابين.
ويعاني ريال مدريد حاليا من إصابة لوكا مودريتش، وكيبا، وإدواردو كامافينغا، وفينيسيوس جونيور وداني كارفخال، بالإضافة إلى غولر وتشواميني.
وأشارت "أس" إلى أنه إذا لم يتمكن غولر وتشواميني من التواجد أمام فياريال على ملعب سانتياغو برنابيو، فسيكون ريال مدريد أكثر حذرًا.
وحال غياب الثنائي أمام فياريال فمن المرجح أن يغيبا عندما يسافر ريال مدريد لمواجهة ديبورتيفو ألافيس يوم الـ21 من ديسمبر، إذ مِن المتوقع أن تكون درجات الحرارة تحت الصفر.
ولهذا السبب قد يتم تأجيل ظهور غولر وتشواميني إلى الثاني من يناير المقبل عندما يستضيف ريال مدريد منافسه ريال مايوركا.
ومنذ التعاقد مع ريال مدريد لم يشارك غولر ولو دقيقة واحدة وأجّلت الإصابات ظهوره مع الفريق الإسباني 3 مرات.
فينيسيوس جونيور
في سياق متصل، قالت صحيفة "أس" إن المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور عاد إلى التدريبات على ملعب الفالديبيباس للمرة الأولى منذ إصابته مع البرازيل خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.
وشوهد فينيسيوس وهو يلمس الكرة، كما نشر ريال مدريد على موقعه على الإنترنت.
وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من عدم وجود صور لفينيسيوس وهو يتدرب مع بقية المجموعة، إلا أن لمسه للكرة خطوة جديدة في طريق تعافيه من الإصابة.
وأصيب فينيسيوس مع البرازيلي في الـ17 من نوفمبر الماضي، وتم تشخيص إصابته بتمزق في العضلة ذات الرأسين الفخذية في الساق اليسرى.
وفي كل الأحوال لن يعود فينيسيوس قبل 2024.
وخاض فينيسيوس هذا الموسم 13 مباراة مع ريال مدريد، وسجل 6 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.
وغاب فينيسيوس عن المنافسة لمدة شهر بسبب إصابة عضلية في الساق اليمنى.