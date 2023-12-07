أخبار سارة لريال مدريد بشأن تعافي غولر وتشواميني وفينيسيوس جونيور

ويعاني ريال مدريد حاليا من إصابة لوكا مودريتش، وكيبا، وإدواردو كامافينغا، وفينيسيوس جونيور وداني كارفخال، بالإضافة إلى غولر وتشواميني.

وأشارت "أس" إلى أنه إذا لم يتمكن غولر وتشواميني من التواجد أمام فياريال على ملعب سانتياغو برنابيو، فسيكون ريال مدريد أكثر حذرًا.

وحال غياب الثنائي أمام فياريال فمن المرجح أن يغيبا عندما يسافر ريال مدريد لمواجهة ديبورتيفو ألافيس يوم الـ21 من ديسمبر، إذ مِن المتوقع أن تكون درجات الحرارة تحت الصفر.