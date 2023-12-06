كفاراتسخيليا: ريال مدريد كان شغف طفولتي
حرص الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا، نجم نابولي الإيطالي، الرد على تصريحات والده والتي قال فيها مؤخرًا إن نجله يعشق ريال مدريد ويحلم باللعب له منذ الطفولة.
وقال والد كفاراتسخيليا في تصريحات لموقع "توتو ميركاتو ويب": "بالنسبة له اللعب ضد ريال مدريد كان مميزًا، لقد كان يحلم دائمًا، وأنا مقتنع بأنه لا يزال يحلم، باللعب في الميرنغي".
وتوهج خفيشا بقوة مع نابولي ولعب دورًا في تتويج الفريق بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي، بفضل أهدافه وتمريراته الحاسمة، ، لكنه عانى هذا الموسم مع المدرب السابق رودي غارسيا، وأظهر اعتراضه على استبداله في بضع مناسبات، لكنه سجل 4 أهداف وصنع مثلها خلال 12 مباراة في البطولة منذ بداية الموسم.
وقال كفاراتسخيليا في فيديو متداول له، اليوم الأربعاء، في رده على تصريحات والده: يجب أن أؤكد أنني أركز بنسبة 100% مع نابولي، أبذل قصارى جهدي لمساعدة الفريق".
وأضاف: "أما فيما يتعلق بريال مدريد، أستطيع أن أقول إنه كان شغف طفولتي".
وتابع: "في الوقت الحالي أركز بشكل كامل مع نابولي، تنتظرنا مباريات مهمة، وهذا موسم مهم. أشعر بسعادة كبيرة في نابولي".
واختتم: "أما بالنسبة للمستقبل، فهناك العديد من الأندية الجيدة التي أحب أن ألعب لها، لكن الآن أشعر بسعادة بالغة هنا".
ويمتد عقد كفاراتسخيليا مع نابولي حتى عام 2027، لكنه لا يزال أحد أقل اللاعبين أجرًا، إذ يحصل على 1.5 مليون يورو، ويعمل مع النادي على تعديل عقده، لكن المحادثات توقفت بشأن راتبه الجديد.