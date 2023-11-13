تقرير: ريال مدريد يخشى دخول أردا غولر في حالة اكتئاب
تحت عنوان "لا يوجد تاريخ محدد لعودة أردا غولر"، كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية آخر التفاصيل الخاصة بمرحلة تعافي النجم التركي الشاب، الذي يعيش وقتًا صعبًا مع ريال مدريد، بسبب توالي إصاباته دون أن يشارك في أي دقيقة مع الفريق منذ انضمامه للميرنغي.
ولم يتمكن غولر، الذي انضم لريال مدريد في أوائل يوليو الماضي، من المشاركة مع الميرنغي حتى الآن في أي مباراة رسمية، بسبب تعرضه لـ3 إصابات.
وقالت الصحيفة، في تقرير لها، اليوم الاثنين: "القادة والمدربون في ريال مدريد لديهم رؤية واضحة، الأولوية هي للشخص ولذلك يرغبون في التخلص من كل الضغوط، والبحث عن المشكلة وعدم النظر إلى تاريخ محدد لعودته للتدريبات".
وأضاف التقرير: "الهدف في النادي ألا يتم الضغط على اللاعب ويتركونه يجتهد حتى يتعافى من الإصابة بشكل كامل ومساعدته معنويًّا حتى لا يدخل في حالة اكتئاب بعد بضع إصابات تعرَّض لها مؤخرًا".
وتابع: "الأولوية الآن هي استعادة اللاعب عافيته، إذ يعقد عليه النادي الكثير من الآمال في أن يصبح مرجعًا رياضيًّا، بالتالي لا توجد تواريخ، ولن يتم تحديد يوم لاحتمالية ظهوره الأول مع الفريق، المفتاح الآن هو البحث عن الأخطاء التي تم ارتكابها والعثور عليها وتجنب أن يشعر اللاعب الشاب بالاكتئاب، كما قال كارلو أنشيلوتي بنفسه عندما تحدث عن الحالة المعنوية للشاب اللاعب".
وكانت صحيفة "آس"، أشارت سابقًا إلى أن غولر يعاني من إصابة في العضلة الرباعية بالساق اليمنى، وهي تختلف عن تلك التي تعرض لها في العضلة الفخذية المستقيمة.
وأشارت الصحيفة إلى أن مدة غياب اللاعب التركي عن المباريات، بسبب الإصابة الجديدة، ستصل إلى شهر.
وانتقل اللاعب التركي إلى الفريق الملكي، الصيف الماضي، قادمًا من فنربخشة مقابل 20 مليون يورو، بعدما كان هدفًا لبرشلونة أيضًا.