تقرير: ريال مدريد يخشى دخول أردا غولر في حالة اكتئاب

تحت عنوان "لا يوجد تاريخ محدد لعودة أردا غولر"، كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية آخر التفاصيل الخاصة بمرحلة تعافي النجم التركي الشاب، الذي يعيش وقتًا صعبًا مع ريال مدريد، بسبب توالي إصاباته دون أن يشارك في أي دقيقة مع الفريق منذ انضمامه للميرنغي.

ولم يتمكن غولر، الذي انضم لريال مدريد في أوائل يوليو الماضي، من المشاركة مع الميرنغي حتى الآن في أي مباراة رسمية، بسبب تعرضه لـ3 إصابات.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، اليوم الاثنين: "القادة والمدربون في ريال مدريد لديهم رؤية واضحة، الأولوية هي للشخص ولذلك يرغبون في التخلص من كل الضغوط، والبحث عن المشكلة وعدم النظر إلى تاريخ محدد لعودته للتدريبات".