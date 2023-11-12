بسبب أردا غولر.. ريال مدريد يقرر الاستغناء عن رئيس الخدمات الطبية

يبدو أن إدارة ريال مدريد قد ضاقت ذرعا بسبب الإصابات المتتالية التي ضربت التركي أردا غولر، لاعب الفريق الشاب والمنضم حديثا للفريق، ولم يظهر حتى الآن مع الفريق الأول في أي مباراة، لتقرر الاستغناء عن خدمات رئيس الخدمات الطبية الكرواتي، نيكو ميهيتش.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ماركا"، اليوم الأحد، فإن الطبيب الذي وصل إلى ريال مدريد في عام 2017 قررت الإدارة إقالته، إذ كانت إصابة غولر الأخيرة سببًا رئيسًا ومباشرًا لهذا القرار، خاصةً مع المشاكل العديدة المشابهة التي حدثت لعدة لاعبين في السنوات الماضية.