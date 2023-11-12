بسبب أردا غولر.. ريال مدريد يقرر الاستغناء عن رئيس الخدمات الطبية
يبدو أن إدارة ريال مدريد قد ضاقت ذرعا بسبب الإصابات المتتالية التي ضربت التركي أردا غولر، لاعب الفريق الشاب والمنضم حديثا للفريق، ولم يظهر حتى الآن مع الفريق الأول في أي مباراة، لتقرر الاستغناء عن خدمات رئيس الخدمات الطبية الكرواتي، نيكو ميهيتش.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ماركا"، اليوم الأحد، فإن الطبيب الذي وصل إلى ريال مدريد في عام 2017 قررت الإدارة إقالته، إذ كانت إصابة غولر الأخيرة سببًا رئيسًا ومباشرًا لهذا القرار، خاصةً مع المشاكل العديدة المشابهة التي حدثت لعدة لاعبين في السنوات الماضية.
كان غولر قد تعرض لإصابة بالركبة في نهاية شهر يوليو الماضي فور انضمامه إلى الفريق من فنربخشة، ثم عاد وانتكس بسبب إصابة عضلية في نهاية شهر سبتمبر.
وبعد عودته بأيام قليلة في الأسبوع الثاني من أكتوبر تعرض لإصابة عضلية أخرى، وليس من المعروف موعد عودته.
وأوضحت الصحيفة، أن "أسلوب ميهيتش صنع بعض الشكوك لدى بعض اللاعبين في البداية ولكن مع مدرب اللياقة، أنطونيو بينتوس، نجحا في رفع اللياقة البدنية على مدار السنوات الماضية".
وأشار التقرير: "بجانب حالة غولر، كانت هناك انتكاسات كثيرة خلال الأعوام الماضية لكل من كريم بنزيما، ديفيد ألابا وداني سيبايوس أسهمت في رحيل ميهيتش والذين كانوا يعانون من إصابات عضلية متشابهة".
وفاز النادي الملكي على فالنسيا بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ13 ضمن منافسات الدوري الإسباني، مساء السبت.
وارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة الـ32 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، إذ يبتعد عن جيرونا المتصدر بفارق نقطتين.