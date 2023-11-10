ريال مدريد يتلقى صدمة بإصابة جديدة لأردا غولر

تلقى ريال مدريد ضربة جديدة بإصابة التركي آردا غولر اليوم الجمعة.

وبحسب صحيفة "أس" يعاني غولر من مشكلة في عضلات الفخذ الرباعية ستبعده عن الملاعب لمدة شهر تقريبًا، وبذلك تم تأجيل ظهوره الأول مرة أخرى..

وتم استدعاء اللاعب التركي في آخر مباراتين لريال مدريد ولكن دون أن يلعب أي دقيقة، وتدرب في صالة الألعاب الرياضية في المران الأخير لريال مدريد قبل استقبال فالنسيا في سانتياغو رنابيو غدًا السبت.