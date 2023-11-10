ريال مدريد يتلقى صدمة بإصابة جديدة لأردا غولر
تلقى ريال مدريد ضربة جديدة بإصابة التركي آردا غولر اليوم الجمعة.
وبحسب صحيفة "أس" يعاني غولر من مشكلة في عضلات الفخذ الرباعية ستبعده عن الملاعب لمدة شهر تقريبًا، وبذلك تم تأجيل ظهوره الأول مرة أخرى..
وتم استدعاء اللاعب التركي في آخر مباراتين لريال مدريد ولكن دون أن يلعب أي دقيقة، وتدرب في صالة الألعاب الرياضية في المران الأخير لريال مدريد قبل استقبال فالنسيا في سانتياغو رنابيو غدًا السبت.
وقال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد: "للأسف حدث هذا. قبل المباراة ضد براغا، لم يكن الأمر يبدو وكأنه أي شيء، لكنه لا يزال يزعجه، إنه ليس بالأمر الخطير، يشعر اللاعب بالاكتئاب لأنه يريد اللعب.
وأضاف: "إنها خطوة صغيرة إلى الوراء، وهي ليست انتكاسة للإصابة القديمة ولدينا كل الوقت للتعافي بشكل أفضل".
ولم يلعب غولر أي دقيقة لعب منذ انتقاله لريال مدريد الصيف الماضي.
وفي الوقت الحالي يفتقد ريال مدريد جهود تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو وناتشو وأوريلين تشواميني بسبب الإصابات.
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني ويملك الميرنغي 29 نقطة من 12 مباراة ويتأخر بنقطتين عن جيرونا المتصدر.
في حين تأهل ريال مدريد لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا بفوزه في أول 4 جولات ليحصد 12 نقطة.