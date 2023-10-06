تقرير: الدوري الإسباني يحتل المركز الثاني باحتساب الوقت بدل الضائع في أوروبا
ذكرت صحيفة "ماركا" أن الدوري الإسباني يحتل المركز الثاني من بين 22 دوريًا أوروبيا من حيث احتساب أكبر عدد من الدقائق.
وبحسب الصحيفة فإنه في المتوسط يتم احتساب 12.9 دقيقة في المباراة، في حين أن الدوري البرتغالي يحتل المركز الأول باحتساب 14 دقيقة إضافية.
والدوريان الإسباني والبرتغالي هما الدوريان الوحيدان اللذان تتجاوز فيهما مدة الوقت بدل الضائع 12 دقيقة.
ويليهما الدوري الروماني بـ11.9 دقيقة، ثم الدوري البولندي بـ11.4، ويليه الدوري الدنماركي بـ 11.3 دقيقة وفقًا لأرقام "BeSoccer".
وبالنسبة لأندية الدوري الإسباني، فإن خيتافي هو الأكثر لعبًا من حيث عدد الدقائق هذا الموسم، والثاني قاريًا خلف بورتو، حيث وصل إجمالي الدقائق إلى 849 دقيقة؛ بمتوسط 16.1 دقيقة مضافة للشوطين، يليه ألميريا بـ14.9 دقيقة ثم غرناطة بـ14.8 دقيقة.
وذكرت "ماركا" أن هذه الأرقام تفسر، إلى حد ما، لماذا كانت مباراة برشلونة وخيتافي في الجولة الأولى هي الثانية على الأراضي الأوروبية بأكبر عدد من الدقائق الإجمالية بـ117 دقيقة (56 في الشوط الأول و61 في الشوط الثاني).
أما عن باقي الدوريات الكبرى، فيحتل الدوري الإنجليزي المركز السادس في هذا التصنيف برصيد 11.2 دقيقة.
ويليه الدوري الإيطالي برصيد 10.6 دقيقة، ويأتي الدوري الألماني في المركز التاسع بـ10.3 دقيقة.
ويأتي الدوري الفرنسي في المركز الثالث عشر برصيد 9.2 دقيقة.
وفيما يلي أطول 5 مباريات في الدوريات الأوروبية:
1. بولندا: لودز VS جاغيلونيا بياليستوك، 118 دقيقة.
2. إسبانيا: خيتافي VS برشلونة: 117 دقيقة.
3. البرتغال: بورتو VS أروكا: 116 دقيقة.
4. الدنمارك: أوروس VS لونبي: 115 دقيقة.
5. بولندا: ويدزيو لودز VS لودز: 114 دقيقة.