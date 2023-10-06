تقرير: الدوري الإسباني يحتل المركز الثاني باحتساب الوقت بدل الضائع في أوروبا

ذكرت صحيفة "ماركا" أن الدوري الإسباني يحتل المركز الثاني من بين 22 دوريًا أوروبيا من حيث احتساب أكبر عدد من الدقائق.

وبحسب الصحيفة فإنه في المتوسط ​​يتم احتساب 12.9 دقيقة في المباراة، في حين أن الدوري البرتغالي يحتل المركز الأول باحتساب 14 دقيقة إضافية.

والدوريان الإسباني والبرتغالي هما الدوريان الوحيدان اللذان تتجاوز فيهما مدة الوقت بدل الضائع 12 دقيقة.

ويليهما الدوري الروماني بـ11.9 دقيقة، ثم الدوري البولندي بـ11.4، ويليه الدوري الدنماركي بـ 11.3 دقيقة وفقًا لأرقام "BeSoccer".