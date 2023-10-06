ماركا: فرق أوروبا "تحسد" ريال مدريد على لاعبيه

نشرت صحيفة "ماركا" تقريرا قالت فيه إن فرق أوروبا "تحسد" ريال مدريد على اللاعبين المميزين الذين يملكهم.

وقال دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد بعد الفوز على فينورد بدوري أبطال أوروبا: "أنا أتحدث عما أفكر فيه، ربما تكون الليغا أقل قوة من بقية البطولات ونحن نعاني من ذلك عندما نذهب إلى أوروبا، باستثناء ريال مدريد، الذي تمكن في السنوات الأخيرة من المنافسة في أوروبا بشكل غير عادي لأنه يملك لاعبين استثنائيين".

وأضاف: "كان الأمر صعبًا على إشبيلية، وكان صعبًا على برشلونة في السنوات الأخيرة وهو صعب علينا".

ولدى ريال مدريد عدد كبير من اللاعبين الشباب مثل كامافينغا، بيلينغهام، تشواميني، فينيسيوس، رودريغو.

وبعد فوز ريال مدريد على جيرونا، ذكر ميتشيل مدرب جيرونا: "عندما تفقد الكرة أمام ريال مدريد سيكلفك الأمر الكثير لاستعادتها، إذا سمحت لهم بالركض وتنظيم أنفسهم ستواجه صعوبة في إبعاد الكرة عنهم".

وقال رودي غارسيا مدرب نابولي قبل مواجهة ريال مدريد: "بشكل عام، إنه فريق فني ولكنه أيضًا فريق بدني".