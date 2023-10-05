ماركا: جود بيلينغهام في طريقه لصنع حقبة جديدة مع ريال مدريد

قدَّم لاعب الوسط الإنجليزي بداية مميزة مع ريال مدريد حيث سجل 8 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة في أول 10 مباريات.

ونشرت صحيفة "ماركا" تقريرًا تحدثت فيه عن بيلينغهام وقالت، إن النجم الإنجليزي يتجه لصنع حقبة جديدة في ريال مدريد.

وقالت الصحيفة: "نحن لا نتحدث عن بنزيما، ولا لويس فيغو أو زين الدين زيدان أو ديفيد بيكهام، ليس بيل أو رونالدو نازاريو، هذه هي أرقام بيلينغهام، التي يكون تأثيرها بعيدًا عن متناول معظم لاعبي "الغالاكتيكوس" الذين جاؤوا للميرنغي".

وأضافت: "وحده كريستيانو رونالدو القادر على مقاومته، إنهما من مجرة ​​أخرى".

وأوضحت الصحيفة أنه كان من المتوقع الكثير من بيلينغهام، خاصة أنه كلف خزينة ريال مدريد أكثر من 100 مليون يورو، وأن ريال مدريد تعاقد معه للحاضر والمستقبل.