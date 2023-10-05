ماركا: جود بيلينغهام في طريقه لصنع حقبة جديدة مع ريال مدريد
قدَّم لاعب الوسط الإنجليزي بداية مميزة مع ريال مدريد حيث سجل 8 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة في أول 10 مباريات.
ونشرت صحيفة "ماركا" تقريرًا تحدثت فيه عن بيلينغهام وقالت، إن النجم الإنجليزي يتجه لصنع حقبة جديدة في ريال مدريد.
وقالت الصحيفة: "نحن لا نتحدث عن بنزيما، ولا لويس فيغو أو زين الدين زيدان أو ديفيد بيكهام، ليس بيل أو رونالدو نازاريو، هذه هي أرقام بيلينغهام، التي يكون تأثيرها بعيدًا عن متناول معظم لاعبي "الغالاكتيكوس" الذين جاؤوا للميرنغي".
وأضافت: "وحده كريستيانو رونالدو القادر على مقاومته، إنهما من مجرة أخرى".
وأوضحت الصحيفة أنه كان من المتوقع الكثير من بيلينغهام، خاصة أنه كلف خزينة ريال مدريد أكثر من 100 مليون يورو، وأن ريال مدريد تعاقد معه للحاضر والمستقبل.
لكن بيلينغهام تجاوز كل التوقعات في أقل من شهرين، وبات النجم الأول في ريال مدريد بلا منازع.
وحقق ريال مدريد مع بيلينغهام 9 انتصارات وخسارة واحدة، وقالت "ماركا: "إذا كان ريال مدريد هو المتصدر في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا فإن هذا بسبب بيلينغهام.
وسجل بيلينغهام في 7 من المباريات التسع التي لعبها (حصل على الراحة أمام لاس بالماس) وكان حاسمًا في جميع المباريات تقريبًا، وهي بداية "حلم" لا يمكن مقارنتها إلا مع كريستيانو رونالدو.
تأثير مذهل
وذكرت "ماركا" أن كريستيانو رونالدو حطم الرقم القياسي بتسجيله 9 أهداف في أول 7 مباريات له مع ريال مدريد، ثم جاءت الإصابة المبكرة في الكاحل والتي أوقفت ظهوره التاريخي في ريال مدريد.
وبعد تعافيه، استعاد رونالدو سرعته وسجل 26 هدفًا في الدوري الإسباني و7 في دوري أبطال أوروبا في موسمه الأول بالقميص الأبيض.
ومن هنا بدأت فجوة تأثير هائلة مع بقية اللاعبين.
أما البرازيلي رونالدو فسجل 5 أهداف في أول 10 مباريات له مع ريال مدريد، وسجل الظاهرة أهدافه في ثلاث مباريات، في حين بقي 7 مباريات أخرى دون أن يسجل.
ولم يكن لدى المهاجم البرازيلي الثبات أمام المرمى مثل بيلينغهام وكريستيانو رونالدو، في حين سجل بنزيما 3 أهداف وكان من الصعب عليه حتى أن يكون أساسيًّا في أول 10 مباريات لريال مدريد بعد وصوله في 2009.
وسجل لويس فيغو هدفين، وسجل بيل هدفًا واحدًا فقط ما يكشف التفوق الهائل لكريستيانو وبيلينغهام.
ونقلت الصحيفة عن الأرجنتيني خورخي فالدانو لاعب ريال مدريد السابق قوله عن الأداء المذهل لبيلينغهام: "بيلينغهام مبهر، إنه في طريقه لإحياء حقبة جديدة، إنه لا يفقد الكرات، يتعامل بشكل مميز مع كل من يمر بجانبه وعندما يدخل إلى منطقة الجزاء يكون لديه الوضوح والحلول بجميع أنواعها".
وأضاف: "أكثر ما يفاجئني هو ذكاء بيلينغهام وهو في العشرين من عمره، إنه لاعب يجعلك تستمتع بكرة القدم لأنه أنيق للغاية وطويل القامة وذو خطوة واسعة".
في حين قال ديفيد ألابا: "بيلينغهام مجنون، لا أعرف ماذا أقول، لقد تركني عاجزًا عن الكلام، لديه العديد من الصفات ويظهرها كل أسبوع".
كما لم يفوت كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد فرصة الثناء على النجم الإنجليزي وقال: "إنه يبلغ من العمر 20 عامًا ويبدو أنه في الثلاثين من عمره بسبب شخصيته ولأنه يعرف دائمًا ما يجب فعله".