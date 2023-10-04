جود بيلينغهام.. هل هو الصفقة الأفضل لريال مدريد هذا الموسم؟

يومًا بعد يوم يثبت الإنجليزي جود بيلينغهام، أنه الصفقة الأبرز لريال مدريد، والأفضل في مركزه عالميًّا، بل أصبح ينتزع إشادات جميع منافسيه قبل داعميه، بعد الأداء المذهل الذي يقدمه رفقة "الميرنغي".

"الأمر الذي فاجأني في بيلينغهام هو أنه مع كل هذه الإمكانيات التي يملكها وهو لا يزال فقط بعمر الـ20"، هذا ما قاله مدربه كارلو أنشيلوتي في تصريحاته عقب فوز ريال مدريد على نابولي، مساء الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا، والدور الذي لعبه باقتدار بيلينغهام في تصحيح مسار الفريق الملكي حتى قيادته للفوز.