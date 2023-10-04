جود بيلينغهام.. هل هو الصفقة الأفضل لريال مدريد هذا الموسم؟
يومًا بعد يوم يثبت الإنجليزي جود بيلينغهام، أنه الصفقة الأبرز لريال مدريد، والأفضل في مركزه عالميًّا، بل أصبح ينتزع إشادات جميع منافسيه قبل داعميه، بعد الأداء المذهل الذي يقدمه رفقة "الميرنغي".
"الأمر الذي فاجأني في بيلينغهام هو أنه مع كل هذه الإمكانيات التي يملكها وهو لا يزال فقط بعمر الـ20"، هذا ما قاله مدربه كارلو أنشيلوتي في تصريحاته عقب فوز ريال مدريد على نابولي، مساء الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا، والدور الذي لعبه باقتدار بيلينغهام في تصحيح مسار الفريق الملكي حتى قيادته للفوز.
النجم الإنجليزي في مباراة الأمس، كان أكثر لاعب صناعة للفرص (4 فرص)، استعاد أكبر عدد من الكرات (4 كرات)، قدم أكبر عدد من التمريرات في الثلث الأخير من الملعب (16 تمريرة) وقام بأكبر عدد من المراوغات (3 مراوغات).
وسجل بيلينغهام هدفًا وصنع آخر ليقود ريال مدريد للفوز 3-2 على نابولي الإيطالي، على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا"، في ثاني جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.
الهدف هو الثاني الذي يسجله اللاعب الإنجليزي مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، بعدما سجل هدف الفوز الوحيد في الجولة الأولى على حساب يونيون برلين الألماني.
هدف مارادوني
ورفض بيلينغهام المبالغة في وصف هدفه في نابولي وتشبيهه بأهداف الأسطورة مارادونا، قائلًا عقب المباراة: "ربما كان أحد أفضل أهدافي التي سجلتها، لقد لعبنا ضد فريق عظيم وملعب رائع، أثق في قدراتي، لكنني لم أكن أعلم أن كل شيء سيسير بشكل جيد هكذا، أنا مدين بكل شيء للجهاز الفني وزملائي لأنهم يسهلون مهمتي".
وعن مقارنة هدفه بهدف مارادونا الشهير في كأس العالم: "من خلال مشاهدتي للأهداف التاريخية في الأفلام الوثائقية، مارادونا يمتلك مهارات أفضل مني، أحاول أن أساعد فريقي على طريقتي وليس لأقارن بمارادونا".
نهاية عصر مودريتش
وفي معرض تحليلها للقاء قالت صحيفة "ماركا" عن النجم الإنجليزي: "هو لاعب موهوب يلعب في كل مكان، فقط لاعب في مثل هذه الموهبة هو المؤهل لفريق ريال مدريد بأكمله لتعديل نظام اللعب الخاص به للتكيف مع ظروفه، على الرغم من أن هذا يجبر فينيسيوس جونيور على الابتعاد عن مركزه، ويدرك لوكا مودريتش أن أيام مجده مع ريال مدريد قد انتهت".
وتبرز أرقام بيلينغهام أنه ربما يكون الصفة الأفضل للميرنغي بالفعل هذا الموسم، جود حيث حقق مع الفريق في 9 مباريات، 8 انتصارات، 11 مساهمة تهديفية، ونال لقب رجل المباراة 6 مرات.