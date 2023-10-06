أس: ديفيد ألابا سيغيب عن مباراة ريال مدريد وأوساسونا

وذكرت "أس" أنه يجب على أنشيلوتي أن يكون "مبدعا" ضد أوساسونا لإجراء تغييرات مع الغيابات العديدة على المستوى الدفاعي.

وسيتعين على أنشيلوتي الاختيار بين إعادة فيرلاند ميندي أو أوريلين تشواميني كإجراء طارئ، أو النظر إلى لاعبي الشباب.

ويغيب عن ريال مدريد تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو وألابا للإصابة، وأردا جولر وناتشو للإيقاف.