أس: ديفيد ألابا سيغيب عن مباراة ريال مدريد وأوساسونا
كشفت صحيفة "أس" أن المدافع النمساوي ديفيد ألابا سيغيب عن مباراة ريال مدريد أمام أوساسونا في الليغا، غدا السبت.
وبحسب الصحيفة فإن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد لن يتمكن من الاعتماد على ألابا أمام أوساسونا بسبب عدم تعافيه من الإصابة.
ولم ينجح ألابا في اجتياز الاختبار لمعرفة ما إذا كان بإمكانه العودة بعد إصابة في العضلة الضامة التي تعرض لها ضد لاس بالماس.
وذكرت "أس" أنه يجب على أنشيلوتي أن يكون "مبدعا" ضد أوساسونا لإجراء تغييرات مع الغيابات العديدة على المستوى الدفاعي.
وسيتعين على أنشيلوتي الاختيار بين إعادة فيرلاند ميندي أو أوريلين تشواميني كإجراء طارئ، أو النظر إلى لاعبي الشباب.
ويغيب عن ريال مدريد تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو وألابا للإصابة، وأردا جولر وناتشو للإيقاف.
ويلعب ريال مدريد مع أوساسونا في الليغا قبل فترة التوقف الدولي، ثم يلعب مع إشبيلية في الليغا، ثم مع سبورتينغ براغا بدوري أبطال أوروبا.
ويحل ريال مدريد ضيفًا على برشلونة يوم 28 أكتوبر في الجولة الـ11 من الدوري الإسباني.
ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة من 8 مباريات ويتقدم بنقطة وحيدة عن برشلونة الثاني.