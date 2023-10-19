الزمالك يسعى لاستعادة بريقه في الدوري المصري أمام سموحة
يسعى الزمالك لاستعادة بريقه في الدوري المصري حين يستضيف سموحة بعد غد السبت، بينما لن يلعب الأهلي حامل اللقب لانشغاله بمواجهة سيمبا التنزاني في دور الثمانية في دوري السوبر الأفريقي.
ولم تكن بداية الزمالك مبشرة وكاد يتعادل للمرة الثالثة تواليًا أمام البنك الأهلي لولا هدف من القائد محمود عبدالرازق (شيكابالا) قرب النهاية ليحصد نقطته الخامسة في المركز السابع متأخرًا بنقطتين عن سموحة.
ويتصدر مودرن فيوتشر الدوري بتسع نقاط بعد بداية مثالية ويأمل في مواصلتها حين يستضيف بيراميدز يوم الأحد المقبل.
وطالب خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك من لاعبيه مواصلة الانتصارات للدخول في سباق المنافسة على اللقب مبكرًا.
وقال لموقع الزمالك على الإنترنت: "أفكر في مباراة سموحة منذ نهاية مواجهة البنك الأهلي. نبدأ الاستعداد للمواجهة المقبلة فور نهاية آخر لقاء".
واكتملت صفوف الفريق بعد عودة أحمد سيد (زيزو) وأحمد فتوح والحارس محمد صبحي من المشاركة مع مصر في مباراتي زامبيا والجزائر وديًّا.
وتنطلق غدًا الجمعة مباريات الجولة بمواجهة المصري البورسعيدي لطلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا مع الداخلية.
وسيستضيف بلدية المحلة منافسه الاتحاد السكندري يوم السبت ويبحث الفريقان عن العودة للانتصارات بعد إهدار الفريقين للنقاط في آخر مباراتين.
ويعاني الاتحاد من غياب المدافع سيف تقا وصانع اللعب أحمد الشيخ.
ويملك الفريقان أربع نقاط لكن بلدية المحلة يحتل المركز الثامن متقدمًا بمركزين على الاتحاد بفارق الأهداف.
ويخوض مودرن فيوتشر اختبارًا صعبًا أمام ضيفه بيراميدز، الذي جمع سبع نقاط، الطامح لاعتلاء الصدارة.
ويعول بيراميدز على المهاجم فيستون مايلي الذي سجل هدف الفوز على إنبي الجولة السابقة.
ويستضيف الإسماعيلي منافسه فاركو، بقيادة مدربه الجديد خالد جلال، يوم الأحد في سعيه لتحقيق فوزه الثاني في أربع مباريات والتعافي من الخسارة أمام الأهلي في الجولة الماضية.
ويلعب إنبي أمام البنك الأهلي بعد غد السبت والمقاولون العرب مع زد يوم الأحد، بينما تأجلت مواجهة الأهلي والجونة لمشاركة حامل اللقب في المسابقة المستحدثة من الاتحاد الأفريقي (الكاف).