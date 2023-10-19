الزمالك يسعى لاستعادة بريقه في الدوري المصري أمام سموحة

يسعى الزمالك لاستعادة بريقه في الدوري المصري حين يستضيف سموحة بعد غد السبت، بينما لن يلعب الأهلي حامل اللقب لانشغاله بمواجهة سيمبا التنزاني في دور الثمانية في دوري السوبر الأفريقي.

ولم تكن بداية الزمالك مبشرة وكاد يتعادل للمرة الثالثة تواليًا أمام البنك الأهلي لولا هدف من القائد محمود عبدالرازق (شيكابالا) قرب النهاية ليحصد نقطته الخامسة في المركز السابع متأخرًا بنقطتين عن سموحة.

ويتصدر مودرن فيوتشر الدوري بتسع نقاط بعد بداية مثالية ويأمل في مواصلتها حين يستضيف بيراميدز يوم الأحد المقبل.

وطالب خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك من لاعبيه مواصلة الانتصارات للدخول في سباق المنافسة على اللقب مبكرًا.