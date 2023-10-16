أول تعليق من قائمة حسين لبيب على استبعاد حسام المندوه من انتخابات الزمالك

وقررت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، اليوم الأحد، استبعاد حسام المندوه، المرشح لانتخابات الزمالك على منصب أمين الصندوق، من انتخابات القلعة البيضاء.

وتم استبعاد المندوه كونه عضوًا في مجلس النواب المصري، ولا يجوز الجمع بين منصب في مجلس النواب وعضوية مجلس آخر.

وأصدرت القائمة الموحدة برئاسة لبيب بيانًا قالت فيه: "الزمالك أولا.. السادة جماهير وأعضاء نادي الزمالك الحبيب.. تابعت القائمة الموحدة المرشحة لانتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك بكل اهتمام ما صدر اليوم من أحكام قضائية تخص العملية الانتخابية، وفي هذا السياق نؤكد على ما يلي: