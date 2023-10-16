أول تعليق من قائمة حسين لبيب على استبعاد حسام المندوه من انتخابات الزمالك
أصدرت القائمة الموحدة المرشحة في انتخابات نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بيانا كشفت فيه عن موقف القائمة من استبعاد حسام المندوه من الترشح على منصب أمين الصندوق ضمن القائمة في الانتخابات المقبلة.
وقررت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، اليوم الأحد، استبعاد حسام المندوه، المرشح لانتخابات الزمالك على منصب أمين الصندوق، من انتخابات القلعة البيضاء.
وتم استبعاد المندوه كونه عضوًا في مجلس النواب المصري، ولا يجوز الجمع بين منصب في مجلس النواب وعضوية مجلس آخر.
وأصدرت القائمة الموحدة برئاسة لبيب بيانًا قالت فيه: "الزمالك أولا.. السادة جماهير وأعضاء نادي الزمالك الحبيب.. تابعت القائمة الموحدة المرشحة لانتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك بكل اهتمام ما صدر اليوم من أحكام قضائية تخص العملية الانتخابية، وفي هذا السياق نؤكد على ما يلي:
أولا: لدينا التزام جازم وحقيقي بالاحترام المطلق لأحكام القضاء وعدم تناول مضمونها أو التعليق عليها إلا في حدود القانون.
ثانيًا: كان ولا يزال لدينا ثقة مطلقة في سلامة الموقف القانوني لجميع مرشحي القائمة، وهو ما أكده الأغلب الأعم من تلك الأحكام، والتي أكدت كذب وبهتان كل ما حاول البعض الترويج له من مغالطات.
ثالثًا: الحكم الصادر بشأن الدكتور حسام المندوه، المرشح لمنصب أمين الصندوق، هو حكم غير نهائي وصدر في الشق المستعجل من الدعوى، ولم يتم الفصل في الشق الموضوعي وجارٍ اتخاذ إجراءات الطعن عليه وطلب إيقاف تنفيذه وفقا للقانون.
رابعًا: تؤكد القائمة دعمها التام للأستاذ الدكتور حسام المندوه باعتباره مرشحها الوحيد على منصب أمين الصندوق، وندعو الجميع إلى تحري الدقة وعدم التعاطي مع أي إشاعات أو أخبار كاذبة في هذا السياق.
واختتم: "نتطلع إلى التفاف محبي النادي وأعضاء الجمعية العمومية ودعم القائمة الموحدة لتحقيق الأمل وليبقى الزمالك أولًا".
وكان مصدر مقرب من حسام المندوه قد أكد، لـ"إرم نيوز"، أن المرشح على منصب أمين الصندوق سيتقدم بطعن سريع سيتم النظر فيه قبل الموعد النهائي للانتخابات.
وأكد المصدر أن المندوه يستند على تواجد حازم إمام في عضوية اتحاد الكرة ومجلس النواب، وكذلك حسام غالي في عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي ومجلس النواب، وبالتالي لا يجوز استبعاده مثل زملائه.
ومن المقرر انعقاد انتخابات مجلس إدارة جديد لنادي الزمالك في 20 أكتوبر الجاري.
ويتنافس على رئاسة الزمالك 5 مرشحين، هم: حسين لبيب وفاروق جعفر وماجد فاروق الحنبلي وميرفت السيد أحمد وعمر هريدي.