سيستمر في السباق.. رفض الطعن على ترشح حسين لبيب لرئاسة الزمالك

وكان ماجد الحنبلي، المرشح على مقعد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، قد تقدم بطعن ضد حسين لبيب مطالبًا باستبعاده من السباق الانتخابي.

واستند الحنبلي في طعنه على عدم وجود مستند إيصال سداد اشتراك عضوية حسين لبيب، والمستند الثاني غير الموجود، -وفقًا لطعن الحنبلي- كان بشأن عضوية حسين لبيب التي تحولت من رياضية إلى عاملة.

وقضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، برفض الطعن المقدم ضد حسين لبيب، وبقية الطعون ضد باقي المرشحين.