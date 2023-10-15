سيستمر في السباق.. رفض الطعن على ترشح حسين لبيب لرئاسة الزمالك
رفضت محكمة القضاء الإداري، الطعن على جميع مرشحي انتخابات نادي الزمالك لتستمر الانتخابات دون إقصاء أو إضافة أي اسم.
قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، برفض الطعن المقدم ضد حسين لبيب، وبقية الطعون ضد باقي المرشحين.
وكان ماجد الحنبلي، المرشح على مقعد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، قد تقدم بطعن ضد حسين لبيب مطالبًا باستبعاده من السباق الانتخابي.
واستند الحنبلي في طعنه على عدم وجود مستند إيصال سداد اشتراك عضوية حسين لبيب، والمستند الثاني غير الموجود، -وفقًا لطعن الحنبلي- كان بشأن عضوية حسين لبيب التي تحولت من رياضية إلى عاملة.
وقضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، برفض الطعن المقدم ضد حسين لبيب، وبقية الطعون ضد باقي المرشحين.
ومن المقرر انعقاد انتخابات مجلس إدارة جديد لنادي الزمالك في 20 أكتوبر الجاري.
ويتنافس على رئاسة الزمالك 5 مرشحين، هم: حسين لبيب وفاروق جعفر وماجد فاروق الحنبلي وميرفت السيد أحمد وعمر هريدي.