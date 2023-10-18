حسام المندوه يعود لانتخابات الزمالك
قبلت محكمة القضاء الإداري في مصر الاستشكال المقدم من حسام المندوه، المرشح لانتخابات الزمالك على منصب أمين الصندوق ضمن القائمة الموحدة، على قرار استبعاده من الانتخابات.
وكانت المحكمة قد أمرت باستبعاد المندوه بعد طعن من أحد المرشحين على خلفية عدم قانونية جمعه بين عضوية مجلس النواب ومجلس إدارة نادٍ.
وقدم المندوه استشكالا لوقف تنفيذ حكم استبعاده، ليتم قبوله اليوم الأربعاء، حيث سيخوض بذلك الانتخابات المقرر لها يوم 20 أكتوبر الجاري ضمن القائمة الموحدة.
وستستمر عملية التقاضي لحين الفصل في قانونية وجوده كعضو مجلس إدارة ناد من عدمه، في ظل كونه نائبا في مجلس النواب المصري.
ويخوض المندوه انتخابات الزمالك على منصب أمين الصندوق ضمن قائمة تضم حسين لبيب رئيسا، وهشام نصر نائبا، ومجموعة من الأعضاء، أبرزهم أحمد سليمان وعمرو أدهم وحسين السيد وهاني شكري.
ويتنافس المندوه على منصب أمين الصندوق مع عدد من المرشحين، أبرزهم خالد لطيف أمين الصندوق في المجلس السابق.
ويجمع عدد كبير من مشاهير الوسط الرياضي المصري بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ ومجالس إدارات الأندية والاتحادات، مثل حازم إمام وحسام غالي ومحمد الجارحي.