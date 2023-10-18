حسام المندوه يعود لانتخابات الزمالك

قبلت محكمة القضاء الإداري في مصر الاستشكال المقدم من حسام المندوه، المرشح لانتخابات الزمالك على منصب أمين الصندوق ضمن القائمة الموحدة، على قرار استبعاده من الانتخابات.

وكانت المحكمة قد أمرت باستبعاد المندوه بعد طعن من أحد المرشحين على خلفية عدم قانونية جمعه بين عضوية مجلس النواب ومجلس إدارة نادٍ.