وفاة ملاكم متأثرًا بضربة قاضية (فيديو)

توفي الملاكم الكونغولي الواعد أردي نديمبو بعد أن دخل في غيبوبة بعد تعرضه لضربة قاضية مروعة خلال مواجهة ضد نيستور سانتانا.

وفي الخامس من أبريل تواجه أردي نديمبو ونيستور سانتانا في ميامي بالولايات المتحدة لكنه توفي اليوم الخميس عن عمر يناهز 27 عامًا.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نديمبو، وهو أب لطفلين، كان يتنافس في شكل فريد من نوعه وهو Team Combat League، "TCL" عندما وقعت المأساة.

وأوضحت الصحيفة أن "TCL" تقوم بإعداد الملاكمين في مباريات جماعية على مدار جولة أو اثنتين، مع تجميع النقاط لتحديد الفريق الفائز.

وفي تحول مفجع للأحداث، تعرض نديمبو لضربة "قاضية وحشية" على يد سانتانا، ما تركه فاقدًا للوعي لعدة دقائق، حيث تم نقله جوا من لاس فيغاس.