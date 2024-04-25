وفاة ملاكم متأثرًا بضربة قاضية (فيديو)
توفي الملاكم الكونغولي الواعد أردي نديمبو بعد أن دخل في غيبوبة بعد تعرضه لضربة قاضية مروعة خلال مواجهة ضد نيستور سانتانا.
وفي الخامس من أبريل تواجه أردي نديمبو ونيستور سانتانا في ميامي بالولايات المتحدة لكنه توفي اليوم الخميس عن عمر يناهز 27 عامًا.
وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نديمبو، وهو أب لطفلين، كان يتنافس في شكل فريد من نوعه وهو Team Combat League، "TCL" عندما وقعت المأساة.
وأوضحت الصحيفة أن "TCL" تقوم بإعداد الملاكمين في مباريات جماعية على مدار جولة أو اثنتين، مع تجميع النقاط لتحديد الفريق الفائز.
وفي تحول مفجع للأحداث، تعرض نديمبو لضربة "قاضية وحشية" على يد سانتانا، ما تركه فاقدًا للوعي لعدة دقائق، حيث تم نقله جوا من لاس فيغاس.
وأشاد جيف مايويذر، عم أسطورة الملاكمة فلويد مايويذر ومدرب فريق لاس فيغاس، بالمصارع نديمبو، وسلط الضوء على طبيعة الملاكمة التي لا ترحم، حتى في شكل جولة واحدة.
وقال جيف مايويذر في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "الملاكمة هي رياضة تكبر وتشاهدها وتحبها، ولكن هناك الكثير من المخاطرة فيها".
وأضاف: "يمكن لأي شخص أن يفقد حياته بسبب الملاكمة، عندما يحدث شيء كهذا، فإنه يوقظ العالم كله".
وتابع: "لا أعتقد أن الملاكمة رياضة سيئة لأنك يمكن أن تموت في أي رياضة".
وأوضح جيف مايويذر: "أنت تقود سيارة سباق بسرعة 200 ميل في الساعة، وإذا انزلقت، فستموت أيضًا، يمكنك أن تموت أثناء ممارسة الرياضة، لكن الملاكمة رياضة وحشية".