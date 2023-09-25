مفاجأة مدوية حول تسريب حوار أمين عمر خلال مباراة الزمالك والمقاولون
فجّر الخبير التحكيمي المصري ياسر عبدالرؤوف مفاجأة حول إذاعة الحوار بين طاقم تحكيم مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري، اليوم الإثنين.
ورفض الحكم أمين عمر احتساب ضربة جزاء للزمالك بعد تسديدة قوية من محمد أشرف (روقا) أبعدها أحمد فوزي بلمسة يد.
واستدعى حكم تقنية الفيديو محمد عادل حكم الساحة لمراجعة اللعبة، وأعاد له زاوية تظهر لمسة يد أحمد فوزي، لكن الحكم أكد عدم وجود مخالفة.
وتمت إذاعة هذه المحادثة بشكل مسموع لأول مرة في الدوري المصري.
وقال حكم الساحة لحكم الفيديو: "أنا لست مقتنعا بهذه اللعبة، من الطبيعي أن تتحرك يد اللاعب كرد فعل للتسديدة"، ثم شرح للحكم أن ثلاثة أرباع الكرة خارج منطقة الجزاء حال وجود لمسة يد.
وبعد ذلك ألغى الحكم هدفا سجله مصطفى شلبي بداعي التسلل لصالح الزمالك، بعد تمريرة من روقا، عقب العودة لتقنية الفيديو.
كما لجأ حكم الساحة لتقنية الفيديو قبل احتساب هدف يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الزمالك، لوجود شبهة تسلل.
وقال عبدالرؤوف، في تصريحات لإذاعة "أون سبورت إف إم"، إن تسريب الحوار بين الحكمين أمين عمر ومحمد عادل جاء عن طريق الخطأ؛ بسبب اقتراب مصور المباراة من الحكم الرئيسي أثناء مراجعة لعبة لمسة اليد.
وشدد عبدالرؤوف على أن أمين عمر لم يكن موفقا، حيث أخطأ بالقول إن الكرة جزء منها فقط على خط المرمى؛ لأنه في هذه الحالة تحتسب ركلة جزاء وهو ما جاء عكس قراره
وواصل: "هناك حالة طرد أيضا ضد حاتم سكر لاعب الزمالك لم تحتسب".
وشدد عبدالرؤوف على أن أمين عمر لم يكن موفقا، وازداد الأمر بأن الأخطاء أثرت على نتيجة المباراة".
وأشار إلى أن بروتوكول التحكيم في مصر لا ينص على إذاعة حوار الحكم وتقنية الـ"VAR"، كما اعتقد البعض خلال المباراة.
وتعادل الزمالك 1/1 مع ضيفه المقاولون العرب في الجولة الثانية من الدوري المصري.
وتقدم يوسف إبراهيم "أوباما" للزمالك في الدقيقة 83، وتعادل أحمد علاء الدين للمقاولون العرب في الدقيقة 90+9 بتسديدة قوية.
ورفع الزمالك رصيده إلى نقطتين، حيث تعادل مع بيراميدز في الجولة الأولى.