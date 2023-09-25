مفاجأة مدوية حول تسريب حوار أمين عمر خلال مباراة الزمالك والمقاولون

فجّر الخبير التحكيمي المصري ياسر عبدالرؤوف مفاجأة حول إذاعة الحوار بين طاقم تحكيم مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري، اليوم الإثنين.

ورفض الحكم أمين عمر احتساب ضربة جزاء للزمالك بعد تسديدة قوية من محمد أشرف (روقا) أبعدها أحمد فوزي بلمسة يد.

واستدعى حكم تقنية الفيديو محمد عادل حكم الساحة لمراجعة اللعبة، وأعاد له زاوية تظهر لمسة يد أحمد فوزي، لكن الحكم أكد عدم وجود مخالفة.