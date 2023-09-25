الدوري المصري.. الزمالك يتعادل مع المقاولون العرب (فيديو)
تعادل الزمالك 1/1 مع ضيفه المقاولون العرب على استاد القاهرة الدولي، لحساب الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، اليوم الإثنين.
وتقدم يوسف إبراهيم أوباما للزمالك في الدقيقة 83، لكن أحمد علاء الدين سجل هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 90+9، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك، وخرج اللقاء بالتعادل.
وكان الزمالك تعادل مع بيراميدز في الجولة الأولى، ليرفع رصيده إلى نقطتين من مباراتين.
ونال 5 من لاعبي الزمالك بطاقات صفراء مقابل 3 بطاقات للاعبي المقاولون العرب.
ويلعب الزمالك مع أرتا سولار في إياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم الجمعة، وقد خسر الزمالك 0/2 في الذهاب.
واعتلى بيراميدز صدارة الدوري المصري بفوزه 1/0 على مضيفه البنك الأهلي، بفضل هدف سجله أيمن أشرف بالخطأ في مرماه، في افتتاح الجولة الثانية.
ورفع بيراميدز رصيده إلى أربع نقاط من مباراتين، بينما ظل البنك الأهلي بدون رصيد بعد أن تلقى خسارته الثانية على التوالي.
واحتسب الحكم ركلة جزاء للبنك الأهلي قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق، لكنه تراجع عن قراره بعد الاستعانة بتقنية الفيديو بداعي تسلل محمد عبداللطيف (غريندو).
وسجل بيراميدز هدفه في الدقيقة 69 عندما أطلق إبراهيم عادل تسديدة خلفية بعد تمريرة عرضية من محمد الشيبي اصطدمت بأشرف وسكنت مرمى محمد أبوجبل، حارس البنك الأهلي.