الدوري المصري.. الزمالك يتعادل مع المقاولون العرب (فيديو)

تعادل الزمالك 1/1 مع ضيفه المقاولون العرب على استاد القاهرة الدولي، لحساب الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، اليوم الإثنين.

وتقدم يوسف إبراهيم أوباما للزمالك في الدقيقة 83، لكن أحمد علاء الدين سجل هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 90+9، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك، وخرج اللقاء بالتعادل.

وكان الزمالك تعادل مع بيراميدز في الجولة الأولى، ليرفع رصيده إلى نقطتين من مباراتين.

ونال 5 من لاعبي الزمالك بطاقات صفراء مقابل 3 بطاقات للاعبي المقاولون العرب.

ويلعب الزمالك مع أرتا سولار في إياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم الجمعة، وقد خسر الزمالك 0/2 في الذهاب.