مفاجأة بشأن دخول "زيزو" قائمة الزمالك أمام المقاولون العرب

كشف خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك، عن قائمة الفريق لمواجهة المقاولون العرب في الجولة الثانية من الدوري المصري، التي شهدت مفاجأة بتواجد اسم أحمد سيد "زيزو"، نجم الفريق.

ويواجه الزمالك منافسه المقاولون العرب، مساء اليوم الاثنين، على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري.

الزمالك كان قد تعادل مع بيراميدز، (2-2)، في أولى مواجهات الفريقين بالبطولة، فيما خسر المقاولون العرب أولى مبارياته على يد بلدية المحلة، بثنائية نظيفة.