مفاجأة بشأن دخول "زيزو" قائمة الزمالك أمام المقاولون العرب
كشف خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك، عن قائمة الفريق لمواجهة المقاولون العرب في الجولة الثانية من الدوري المصري، التي شهدت مفاجأة بتواجد اسم أحمد سيد "زيزو"، نجم الفريق.
ويواجه الزمالك منافسه المقاولون العرب، مساء اليوم الاثنين، على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري.
الزمالك كان قد تعادل مع بيراميدز، (2-2)، في أولى مواجهات الفريقين بالبطولة، فيما خسر المقاولون العرب أولى مبارياته على يد بلدية المحلة، بثنائية نظيفة.
ويسعى الزمالك للفوز على المقاولون العرب، من أجل حصد أول 3 نقاط في مشوار الدوري المصري، ومصالحة جماهيره بعد الخسارة أمام أرتا سولار الجيبوتي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.
وشهدت القائمة عودة محمد عواد وحسام عبد المجيد وأحمد سيد "زيزو" وسيف الدين الجزيري وحاتم محمد "سكر".
بينما يغيب عن القائمة عمر جابر وعماد نبيل وحمزة المثلوثي وسامسون أكينيولا وأحمد فتوح.
وقال الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، عبر برنامجه الرياضي: "(زيزو) يظهر اليوم في القائمة للمرة الأولى هذا الموسم لأنه غاب عن مباراة أرتا سولار بحسب الإصابة كما أعلن النادي، ولكن السبب الرئيسي بحسب ملعوماتنا هو غاب لأنه لم يحصل على مستحقاته".
وأضاف: "المعلومة الموجودة لدينا أن زيزو حصل على 50% من مستحقاته المتأخرة، هو لم ينضم للقائمة إلا بعدما نفذ طلبه وقال أنا لن أدخل القائمة إلا بعد حصولي على مستحقاتي السابقة، وهو ما حدث بعد اجتماعه مع الإدارة التنفيذية للزمالك، وحصل على 50% من أصل 75% ووافق على خوض المباريات، وقال إنه سينتظر الـ25% المتبقية من قيمة عقده الجديد برفقة زملائه الآخرين".
وجاءت قائمة الزمالك:
حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي.
الدفاع: حسام عبد المجيد – حاتم محمد "سكر" – محمد عبد الغني – مصطفى الزناري – محمد طارق – محمد عبد الشافي.
الوسط: محمد حسام "بيسو" – عمرو السيسي – محمد أشرف "روقا" – إبراهيما نداي – يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد سيد "زيزو" – مصطفى شلبي – أحمد عبد الرحيم "إيشو".
الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسي.