الهلال ـ العين
الهلال ـ العين

موعد مباراة العين والهلال الجديد

بيان رسمي بموعد المباراة الجديد

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن الموعد الجديد لمباراة العين الإماراتي ضد الهلال السعودي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعد تأجيلها.

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وكان من المقرر أن تقام المباراة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب هزاع بن زايد، إلا أن الاتحاد الآسيوي قرر تأجيلها لسوء الأحوال الجوية.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان رسمي: "كان من المقرر أن تقام المباراة يوم الثلاثاء على ستاد هزاع بن زايد في العين عند الساعة 8:00 مساء بالتوقيت المحلي، ولكن بعد توجيهات السلطات في الإمارات، قام الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بتعليق كافة نشاطات كرة القدم يوم الثلاثاء، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة الجماهير واللاعبين وكافة الأطراف".

وقرر الاتحاد الآسيوي أن تقام المباراة في التوقيت نفسه الساعة الثامنة من مساء يوم غدٍ الأربعاء بدلًا عن اليوم الثلاثاء، بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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وأصدر نادي العين بيانًا رسميًا ناشد من خلاله الجماهير الحاصلة على تذاكر المباراة والتي تعتبر سارية وتخول حاملها حضور مباراة الغد.

وطالب نادي العين من الجماهير أخذ الحيطة والحذر والالتزام بإرشادات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الدولة.

الهلال السعودي
العين الإماراتي
دوري أبطال آسيا

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