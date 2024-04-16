موعد مباراة العين والهلال الجديد

وكان من المقرر أن تقام المباراة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب هزاع بن زايد، إلا أن الاتحاد الآسيوي قرر تأجيلها لسوء الأحوال الجوية.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان رسمي: "كان من المقرر أن تقام المباراة يوم الثلاثاء على ستاد هزاع بن زايد في العين عند الساعة 8:00 مساء بالتوقيت المحلي، ولكن بعد توجيهات السلطات في الإمارات، قام الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بتعليق كافة نشاطات كرة القدم يوم الثلاثاء، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة الجماهير واللاعبين وكافة الأطراف".

وقرر الاتحاد الآسيوي أن تقام المباراة في التوقيت نفسه الساعة الثامنة من مساء يوم غدٍ الأربعاء بدلًا عن اليوم الثلاثاء، بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.