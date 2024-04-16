رسميًا: تأجيل مباراة العين والهلال

وأصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بيانًا قال فيه إن قرار التأجيل جاء بناءً على توصيات الجهات المختصة، ونظرا للظروف الجوية في أبوظبي.

كما تماشى قرار تأجيل المباراة مع قرار الاتحاد الإماراتي لكرة القدم تأجيل جميع المسابقات، اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر تحديد موعد المباراة الجديد في وقت لاحق.