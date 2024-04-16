رسميًا: تأجيل مباراة العين والهلال
قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل مباراة العين والهلال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، اليوم الثلاثاء.
وأصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بيانًا قال فيه إن قرار التأجيل جاء بناءً على توصيات الجهات المختصة، ونظرا للظروف الجوية في أبوظبي.
كما تماشى قرار تأجيل المباراة مع قرار الاتحاد الإماراتي لكرة القدم تأجيل جميع المسابقات، اليوم الثلاثاء.
ومن المقرر تحديد موعد المباراة الجديد في وقت لاحق.
يذكر أن مباراة الإياب ستقام في الرياض يوم 23 أبريل الحالي.
وسبق أن لعب العين والهلال 14 مباراة رسمية، فاز العين ست مرات وفاز الهلال مثلها، وتعادلا مرتين.
والهلال هو البطل التاريخي لدوري أبطال آسيا بتتويجه باللقب أربع مرات، آخرها عام 2021، مقابل لقب واحد للعين عام 2003.
والمتأهل من مواجهة الهلال والعين سيلعب في النهائي مع المتأهل من مواجهة أولسان هيونداي الكوري الجنوبي ويوكوهاما إف مارينوس الياباني.