تغيير واحد.. كشف خطط الهلال لصفقات الأجانب

وأضاف: "إدارة الهلال تحدثت مع جيسوس بشأن تمديد عقده، وأعتقد سيتم التمديد لمدة عامين ولكن لم يتم الأمر بشكل رسمي، حتى الآن، لأنّ له طلبات بشأن التدعيمات للفريق، الهلال لن يغير لاعبين كثرا، لكن لاعبا واحدا فقط وهو ميشيل ديلغادو، ولكن إذا لم يجد الفريق اسما قويا يضيف له أعتقد أن الهلال سيبقي على لاعبيه المحليين".

وانضم الجناح البرازيلي إلى الهلال السعودي في يناير 2022، قادمًا من نادي فلامينغو، ودائما ما يقدم مستويات مميزة في المباريات التي يشارك بها.

وحقق نادي الهلال رقماً قياسياً، تحت إشراف جيسوس؛ إذ بَاتَ صاحب أطول سلسلة انتصارات متتالية على مر تاريخ لعبة كرة القدم، بـ 34 انتصاراً.

قاد جورجي جيسوس الفريق في 27 مباراة ضمن منافسات دوري "روشن" السعودي، حقق خلالها 25 فوزاً وتعادلين، دون أي خسارة، ليتصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 77 نقطة.