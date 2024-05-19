لفتة رائعة.. كلوب يغنّي لمدرب ليفربول الجديد (فيديو)
بادر المدرب الألماني يورغن كلوب بلفتة رائعة في يومه الأخير كمدرب لفريق ليفربول الإنجليزي.
وأقام ليفربول حفلاً لتوديع كلوب عقب نهاية لقاء وولفر هامبتون ، اليوم الأحد ، في الجولة الأخيرة للدوري الإنجليزي والذي انتهى بفوز الريدز بنتيجة 2-0.
وأعلن كلوب رحيله عن قيادة ليفربول بنهاية الموسم الحالي قبل عدة أسابيع.
وحضر كلوب بجانب الثنائي الذي تم إعلان رحيله عن ليفربول في الموسم المقبل تياغو ألكانتارا وغويل ماتيب إلى أرضية ملعب (آنفيلد) للحصول على تحية الجماهير.
وألقى كلوب كلمة لجماهير ليفربول عقب نهاية مشواره كمدرب للريدز ، وبادر بلفتة رائعة من خلال الغناء للمدرب الجديد الهولندي أرني سلوت الذي سيتولّى المهمة في الموسم المقبل.
وقام كلوب بالغناء لسلوت وسط تفاعل كبير من جماهير ليفربول التي صفقت بحرارة للمدرب الألماني.
وقل كلوب في كلمته للجماهير عقب نهاية مشواره مع ليفربول:" مرت 9 أعوام مع الفريق ومعكم، أنا سعيد جدًا بكم جميعًا، وبالأجواء، ولكوني جزءًا من هذه العائلة، إنه أمر لا يصدق. شكرًا جزيلاً."
وأضاف:" أنا واحد منكم الآن.. ولن أمشي وحدي مرة أخرى أبدًا".. إشارة إلى الهتاف الشهير لجماهير ليفربول لفريقها.
وأنهى ليفربول الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي محتلاً المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 82 نقطة بعدما تعثرت محاولاته في استرداد اللقب الذي حصل عليه مانشستر سيتي.