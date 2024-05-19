لفتة رائعة.. كلوب يغنّي لمدرب ليفربول الجديد (فيديو)

وقل كلوب في كلمته للجماهير عقب نهاية مشواره مع ليفربول:" مرت 9 أعوام مع الفريق ومعكم، أنا سعيد جدًا بكم جميعًا، وبالأجواء، ولكوني جزءًا من هذه العائلة، إنه أمر لا يصدق. شكرًا جزيلاً."

وأضاف:" أنا واحد منكم الآن.. ولن أمشي وحدي مرة أخرى أبدًا".. إشارة إلى الهتاف الشهير لجماهير ليفربول لفريقها.

وأنهى ليفربول الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي محتلاً المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 82 نقطة بعدما تعثرت محاولاته في استرداد اللقب الذي حصل عليه مانشستر سيتي.