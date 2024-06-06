الموعد والقنوات الناقلة لمباراة سوريا وكوريا الشمالية

ويتصدر ترتيب هذه المجموعة منتخب اليابان برصيد 12 نقطة، بينما يحتل منتخب كوريا الشمالية المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الـ4:00 مساء اليوم الخميس بتوقيت مكة المكرمة وهو نفس توقيت سوريا.