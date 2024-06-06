الموعد والقنوات الناقلة لمباراة سوريا وكوريا الشمالية
يحل منتخب سوريا ضيفًا على منافسه كوريا الشمالية، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الثانية للتصفيات المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
ويحتل المنتخب السوري المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط بقيادة مديره الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر.
ويتصدر ترتيب هذه المجموعة منتخب اليابان برصيد 12 نقطة، بينما يحتل منتخب كوريا الشمالية المركز الثالث برصيد 3 نقاط.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة الـ4:00 مساء اليوم الخميس بتوقيت مكة المكرمة وهو نفس توقيت سوريا.
ولم تعلن أي قناة تلفزيونية حتى الآن عن بث المباراة لظروف تتعلق بالمنتخب المضيف كوريا الشمالية.
ويذيع الاتحاد السوري عبر قناته الرسمية بموقع you tube المباراة بنقل حي لمتابعي الكرة السورية.
وانطلقت مباريات اليوم الخميس بالتصفيات الآسيوية بفوز مثير لمنتخب العراق على حساب إندونيسيا بنتيجة
0-2 خارج ملعبه.