جوائز "كافد غلوب سوكر": مبابي أفضل لاعب.. ومانشستر سيتي أفضل نادٍ

توج الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، بجائزة أفضل لعام 2024، مساء الثلاثاء، المقدمة في حفل جوائز "غلوب سوكر" في نسخته الأولى الأوروبية، المُسماة بـ"كافد غلوب سوكر".

وقاد مبابي فريقه للتتويج بلقبي الدوري الفرنسي وكأس فرنسا، فيما فشل في قيادته لتجاوز دور الـ8 في دوري أبطال أوروبا، مع العلم أنه سيغادر صفوف الفريق بشكل رسمي بمجرد انتهاء عقده في 30 يونيو المقبل.

وتنافس 12 لاعبًا على جائزة الأفضل في العالم لعام 2024، وضمت القائمة: جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد، كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، إرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي، هاري كين لاعب بايرن ميونخ، أنطوان غريزمان لاعب أتلتيكو مدريد، ومحمد صلاح، نجم ليفربول.