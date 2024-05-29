جوائز "كافد غلوب سوكر": مبابي أفضل لاعب.. ومانشستر سيتي أفضل نادٍ
توج الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، بجائزة أفضل لعام 2024، مساء الثلاثاء، المقدمة في حفل جوائز "غلوب سوكر" في نسخته الأولى الأوروبية، المُسماة بـ"كافد غلوب سوكر".
وقاد مبابي فريقه للتتويج بلقبي الدوري الفرنسي وكأس فرنسا، فيما فشل في قيادته لتجاوز دور الـ8 في دوري أبطال أوروبا، مع العلم أنه سيغادر صفوف الفريق بشكل رسمي بمجرد انتهاء عقده في 30 يونيو المقبل.
وتنافس 12 لاعبًا على جائزة الأفضل في العالم لعام 2024، وضمت القائمة: جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد، كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، إرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي، هاري كين لاعب بايرن ميونخ، أنطوان غريزمان لاعب أتلتيكو مدريد، ومحمد صلاح، نجم ليفربول.
هذا إلى جانب كل من: فيل فودين لاعب مانشستر سيتي، لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان، فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، رودري لاعب مانشستر سيتي، وزميله برناردو سيلفا، ولاعب شتوتغارت سيرهو جيراسي.
أفضل مدرب في البريميرليغ
كما حصل الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، على جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.
وكان أرتيتا، قاب قوسين أو أدنى، من التتويج بلقب البريميرليغ بحصد فريقه 89 نقطة، أقل من البطل مانشستر سيتي بفارق نقطتين فقط.
أفضل نادٍ في أوروبا
كما حصل مانشستر سيتي الإنجليزي على جائزة أفضل نادٍ في أوروبا، بعد تتويجه بلقب البريميرليغ.
مدرب العام
فيما حصل الإسباني تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، على جائزة مدرب العام، بعد إنجازه التاريخي بقيادة فريقه للتتويج بطلاً للدوري الألماني لأول مرة على الإطلاق.
فضلاً عن تتويج الفريق ذاته بلقب كأس ألمانيا، إضافة إلى وصوله إلى نهائي الدوري الأوروبي.
كما حصل نجم بايرن ميونخ، هاري كين، على جائزة أفضل هداف في العالم لعام 2024.
من جهة أخرى، فاز الحارس المخضرم جانلويجي بوفون بجائزة عن مجمل مسيرته، وكذلك لوتشيانو سباليتي عن مجمل مسيرته كمدرب.