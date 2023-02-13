الشباب السعودي يقدم عرضا للتعاقد مع إينر فالنسيا لاعب فنربخشة
كشفت صحيفة "bolavip" الإسبانية عن اهتمام نادى الشباب السعودي بالإكوادوري إينر فالنسيا لاعب فنربخشة مع اقتراب نهاية عقده مع الفريق التركي.
وقالت الصحيفة، إن لاعب فنربخشة تلقى العديد من العروض لمواصلة مسيرته خارج أوروبا، وأبرز العروض من أندية بأمريكا الجنوبية وبالتحديد بورتو أليغري البرازيلي، بالإضافة إلى اهتمام الشباب السعودي.
وأشارت إلى أن العروض المالية المقدمة للاعب، وحتى مبلغ التجديد من ناديه لا يقارن بالعرض المالي المقدم من الشرق الأوسط وبالتحديد من الشباب.
وكانت تقارير صحفية قد كشفت عن تلقى اللاعب الاكوادوري، عرضا كبيرا من أحد الأندية السعودية، في ظل رغبة فنربخشة في تمديد عقد اللاعب.
وينتهي عقد فالنسيا صاحب الـ33 عاما مع فنربخشة والذى انضم إليه في 2020، قادما من تيغريس أونال المكسيكي، في نهاية الموسم الحالي.
ويعد فالنسيا من أفضل الهدافين بالدوري التركي حيث نجح هذا الموسم في تسجيل 20 هدفا، خلال 18 مباراة خاضها مع فنربخشة، كما صنع 4 أهداف.
وسبق للمهاجم اللعب للعديد من الأندية أبرزها: إيميلك الاكوادوري، وباتشوكا المكسيكي، ويستهام يونايتد، وإيفرتون (إعارة) الانجليزيين.
ويتصدر النصر والشباب والاتحاد صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي وحصد كل منهم 37 نقطة، لكن النصر والاتحاد لعب كل منهما 16 مباراة مقابل 17 للشباب.