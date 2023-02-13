إينر فالنسيا
إينر فالنسيا

الشباب السعودي يقدم عرضا للتعاقد مع إينر فالنسيا لاعب فنربخشة

فالنسيا سجل 20 هدفا، خلال 18 مباراة خاضها مع فنربخشة، كما صنع 4 أهداف في الدوري التركي هذا الموسم.
سلمان العنزي

كشفت صحيفة "bolavip" الإسبانية عن اهتمام نادى الشباب السعودي بالإكوادوري إينر فالنسيا لاعب فنربخشة مع اقتراب نهاية عقده مع الفريق التركي.

وقالت الصحيفة، إن لاعب فنربخشة تلقى العديد من العروض لمواصلة مسيرته خارج أوروبا، وأبرز العروض من أندية بأمريكا الجنوبية وبالتحديد بورتو أليغري البرازيلي، بالإضافة إلى اهتمام الشباب السعودي.

وأشارت إلى أن العروض المالية المقدمة للاعب، وحتى مبلغ التجديد من ناديه لا يقارن بالعرض المالي المقدم من الشرق الأوسط وبالتحديد من ‎الشباب.

إينر فالنسيا
الشباب السعودي يسعى لضم كارل توكو إكامبي لاعب أولمبيك ليون الفرنسي

وكانت تقارير صحفية قد كشفت عن تلقى اللاعب الاكوادوري، عرضا كبيرا من أحد الأندية السعودية، في ظل رغبة فنربخشة في تمديد عقد اللاعب.

وينتهي عقد فالنسيا صاحب الـ33 عاما مع فنربخشة والذى انضم إليه في 2020، قادما من تيغريس أونال المكسيكي، في نهاية الموسم الحالي.

ويعد فالنسيا من أفضل الهدافين بالدوري التركي حيث نجح هذا الموسم في تسجيل 20 هدفا، خلال 18 مباراة خاضها مع فنربخشة، كما صنع 4 أهداف.

إينر فالنسيا
طريقة غريبة للحصول على ضربة ركنية في مباراة الشباب والفتح (فيديو)

وسبق للمهاجم اللعب للعديد من الأندية أبرزها: إيميلك الاكوادوري، وباتشوكا المكسيكي، ويستهام يونايتد، وإيفرتون (إعارة) الانجليزيين.

ويتصدر النصر والشباب والاتحاد صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي وحصد كل منهم 37 نقطة، لكن النصر والاتحاد لعب كل منهما 16 مباراة مقابل 17 للشباب.

نادي الشباب السعودي
الدوري السعودي

الأكثر قراءة

No stories found.
logo
إرم نيوز
www.eremnews.com