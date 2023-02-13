الشباب السعودي يقدم عرضا للتعاقد مع إينر فالنسيا لاعب فنربخشة

كشفت صحيفة "bolavip" الإسبانية عن اهتمام نادى الشباب السعودي بالإكوادوري إينر فالنسيا لاعب فنربخشة مع اقتراب نهاية عقده مع الفريق التركي.

وقالت الصحيفة، إن لاعب فنربخشة تلقى العديد من العروض لمواصلة مسيرته خارج أوروبا، وأبرز العروض من أندية بأمريكا الجنوبية وبالتحديد بورتو أليغري البرازيلي، بالإضافة إلى اهتمام الشباب السعودي.

وأشارت إلى أن العروض المالية المقدمة للاعب، وحتى مبلغ التجديد من ناديه لا يقارن بالعرض المالي المقدم من الشرق الأوسط وبالتحديد من ‎الشباب.