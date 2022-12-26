طريقة غريبة للحصول على ضربة ركنية في مباراة الشباب والفتح (فيديو)
حصل المدافع الإسباني فران فيليز لاعب نادي الفتح على ضربة ركينة بطريقة غريبة خلال مباراة فريقه أمام الشباب في الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين اليوم الإثنين.
واستغل فران فيليز سقوط البولندي غريغورز كريشوياك لاعب الشباب للإصابة، وضرب فيليز الكرة بلاعب الوسط البولندي ليحصل الفتح على ضربة ركنية.
وتجرع الشباب أول خسارة في الدوري السعودي للمحترفين بعدما خسر 1/4 أمام الفتح.
ووضع سفيان بن دبكة الفتح في المقدمة في الدقيقة 41 من ضربة جزاء وعادل سانتي مينا النتيجة للشباب في الدقيقة 49.
لكن ماجد كنبة أعاد الفتح إلى المقدمة في الدقيقة 51 وضاعف أيمن الخليف الغلة لفريقه بعد خطأ كارثي من حارس الشباب في الدقيقة 55.
وأكمل مراد باتنا رباعية الفتح من ضربة جزاء في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.
ولم يحقق الشباب الفوز على الفتح في آخر 4 مباريات بينهما حيث حقق الفتح الفوز 3 مرات وتعادلا مرة.
وجمدت الخسارة رصيد الشباب عند 22 نقطة من 9 مباريات في المركز الأول مع النصر، الذي لعب 9 مباريات أيضًا، في حين يملك الفتح15 نقطة من 9 مباريات في المركز التاسع.