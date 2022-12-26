طريقة غريبة للحصول على ضربة ركنية في مباراة الشباب والفتح (فيديو)

لكن ماجد كنبة أعاد الفتح إلى المقدمة في الدقيقة 51 وضاعف أيمن الخليف الغلة لفريقه بعد خطأ كارثي من حارس الشباب في الدقيقة 55.

وأكمل مراد باتنا رباعية الفتح من ضربة جزاء في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.