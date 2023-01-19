الشباب السعودي يسعى لضم كارل توكو إكامبي لاعب أولمبيك ليون الفرنسي

وقال الموقع الفرنسي إن كارل توكو قد يرحل عن أولمبيك ليون بنهاية الموسم الشتوي، حيث يحظى باهتمام 3 أندية وهم رين الفرنسي، وساوثهامبتون في إنجلترا، والشباب في المملكة العربية السعودية.

انضم إكامبي البالغ من العمر 30 عاما، لنادي أولمبيك ليون في 2020، قادما من نادي فياريال الإسباني الذي لعب له لمدة موسمين.

وبدأ المهاجم الفرنسي مسيرته الكروية مع نادي باريس في2010، ثم انتقل الى سوشو في 2014، ثم إلى أنجيه في 2016.

شارك إكامبي فريقه الفرنسي هذا الموسم في 19 مباراة سجل خلالها 4 أهداف، وساهم في صناعة هدفين، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 12 مليون يورو.

ويستعد الشباب غدا لمواجهة نادي التعاون ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويحتل الشباب المركز الرابع في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 27 نقطة وبفارق 3 نقاط عن النصر (المتصدر).