ترتيب الدوري المصري.. فوز درامي للزمالك على البنك الأهلي في الدقيقة الأخيرة (فيديو)

خطف الزمالك فوزًا دراميًا من مضيفه البنك الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفي المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي نجح يوسف أسامة نبيه في فك شيفرة دفاعات البنك الأهلي، وأحرز هدف الفوز القاتل في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

وكانت المباراة سجالا بين الفريقين، وقدم دفاع البنك الأهلي أداءً بطوليًا وحافظ على نظافة شباكه، حتى جاءت الدقيقة 96 لتشهد عرضية سحرية من أحمد مصطفى "زيزو" يرتقي لها يوسف أسامة نبيه ويودعها برأسه في شباك أصحاب الأرض.

بهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 17نقطة يحتل بها المركز الثاني، خلف الأهلي المتصدر.

في حين توقف رصيد البنك الأهلي عند 6 نقاط يحتل بها المركز الثالث عشر.