ترتيب الدوري المصري.. فوز درامي للزمالك على البنك الأهلي في الدقيقة الأخيرة (فيديو)
خطف الزمالك فوزًا دراميًا من مضيفه البنك الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
وفي المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي نجح يوسف أسامة نبيه في فك شيفرة دفاعات البنك الأهلي، وأحرز هدف الفوز القاتل في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.
وكانت المباراة سجالا بين الفريقين، وقدم دفاع البنك الأهلي أداءً بطوليًا وحافظ على نظافة شباكه، حتى جاءت الدقيقة 96 لتشهد عرضية سحرية من أحمد مصطفى "زيزو" يرتقي لها يوسف أسامة نبيه ويودعها برأسه في شباك أصحاب الأرض.
بهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 17نقطة يحتل بها المركز الثاني، خلف الأهلي المتصدر.
في حين توقف رصيد البنك الأهلي عند 6 نقاط يحتل بها المركز الثالث عشر.
بيراميدز يضاعف جراح الإسماعيلي
وفي وقت سابق، سجل بيراميدز هدفين مبكرين ليستعيد توازنه بعد خسارته في الجولة الماضية ويفوز 2-1 على مضيفه الإسماعيلي بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة.
وضع رمضان صبحي بيراميدز في المقدمة في الدقيقة التاسعة بعد أن استفاد من رمية تماس أبعدها باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي برأسية، لتصل الكرة إلى صبحي الذي سددها مباشرة في سقف شباك الحارس محمد كوكو.
وأحرز إسلام عيسى الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 13 قبل أن يقلص ياو أنور النتيجة للإسماعيلي في الدقيقة 32، بعد أن ضغط على مدافع بيراميدز واستخلص منه الكرة، قبل أن يسدد بكل قوة في سقف شباك الحارس أحمد الشناوي.
وشهدت الدقيقة 36 تسديدة صاروخية من محمد حمدي ظهير بيراميدز ارتدت من عارضة الإسماعيلي إلى داخل الملعب لتضيع فرصة الهدف الثالث لبيراميدز.
ورفع بيراميدز رصيده إلى 14 نقطة من سبع مباريات، وتقدم للمركز الخامس، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند ثلاث نقاط في المركز السادس عشر ضمن ثلاثي القاع المهدد بالهبوط نهاية الموسم.
حسام حسن يخفق في تغيير النتائج المهتزة للمصري البورسعيدي
وأخفق حسام حسن العائد لتدريب المصري البورسعيدي في تغيير النتائج المهتزة لفريقه بالتعادل سلبيا مع مضيفه حرس الحدود.
ورفع المصري رصيده إلى سبع نقاط وتقدم للمركز العاشر، بينما ارتفع رصيد الحدود إلى ثلاث نقاط في المركز السابع عشر وقبل الأخير.
وجاءت مباراة المصري وحرس الحدود متواضعة المستوى، وغاب عنها الحماس والإثارة مع هجمات روتينية متبادلة من لاعبي الفريقين دون خطورة طوال 90 دقيقة.
ويتصدر الأهلي المسابقة برصيد 18 نقطة من ست مباريات، قبل أن يلتقي في وقت لاحق اليوم مع فيوتشر في ختام مباريات الجولة السابعة.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: