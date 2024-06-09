القيعي يرد على ميدو بعد اتهامه الأهلي بالتخلي عن مبادئه بسبب إمام عاشور

حرص عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي المصري، الرد على أحمد حسام "ميدو"، نجم الزمالك السابق، الذي قال إن إدارة القلعة الحمراء تخلت عن مبادئها بعد ضم إمام عاشور، والذي ظهر في فيديوهات سابقة وهو يقوم بإهانة رموز الأهلي.

وقال ميدو في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر 2": "دائمًا نشيد بأبناء الأهلي أنهم استطاعوا أن يحافظوا على مبادئهم بالشكل الصحيح الذين يرونه، لكن هناك بعض المواقف التي إذا تخليت عنها فهذا بمثابة تخل عن المبادئ".

وأضاف: "مثل انضمام بعض اللاعبين للأهلي مؤخرًا أنا متأكد لو كان صالح سليم موجودا، ما كان سيرضى بأن ينضم إمام عاشور بعدما سب رموز النادي الأهلي، كما لا يرضى أن ينال شرف ارتداء القميص الأحمر، اللاعب تعدى لفظيا بشكل واضح على أساطيره، ولم أكن أتخيل أن يأخذ شرف ارتداء الفانيلة الحمراء".

وأكد: "والله لو كنت مسؤولا في الزمالك وإمام عاشور أخطأ في حق الأهلي كنت سأوقفه على الأقل 3 أشهر".