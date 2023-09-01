كلوب مدرب ليفربول: لا أعرف شيئا عن اتفاق محمد صلاح مع نادي الاتحاد
قال المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول، إنه لا يعرف شيئًا عن اتفاق النجم المصري محمد صلاح مع نادي الاتحاد السعودي.
وكانت صحيفة "الرياضية" قد قالت، إن محمد صلاح منح موافقته النهائية للانتقال إلى نادي الاتحاد، وإن صلاح وضع الكرة في ملعب ليفربول، ومدربه يورغن كلوب.
وأصر كلوب على أن موقفه لم يتغير، وأوضح أنه ليس على علم بأي عرض رسمي مقدم لصلاح.
وقال كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي إكسبريس: "الموقف لا يزال كما هو، لا شك في ذلك، لا شيء آخر لأقوله".
وعندما سئل عما إذا كان هناك عرض، أضاف كلوب: "لا يوجد على حد علمي، لكن هذا لا يعني الكثير لأكون صادقًا".
ونجحت أندية الدوري السعودي في التعاقد مع نجوم من الطراز الأول، أبرزهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في يناير.
وجدد صلاح عقده مع ليفربول في 2022، وينتهي العقد الحالي في 2025. وانتقل محمد صلاح من روما إلى ليفربول في 2017 مقابل 42 مليون يورو، وسجل النجم المصري 187 هدفًا في 307 مباريات مع ليفربول، كما صنع 81 هدفًا.
وانتقل إلى الدوري السعودي كريم بنزيما ونغولو كانتي ونيمار وروبيرتو فيرمينو ورياض محرز وغابرييل فيغا.
وأضاف كلوب: "لا أعرف إلى متى سيستمر الأمر على هذا النحو، لكن أعتقد أن الأسبوعين المقبلين سيظهران مدى التحدي الذي يواجهنا".
وأكد: "لم يعد بإمكان أحد الرد إذا فقد لاعبيه، أحب جميع لاعبي فريقي الذين يلعبون الآن في السعودية، لكن علينا أن نتأكد من أن الدوريات الأوروبية ستظل قوية".
وأوضح مدرب ليفربول: "نحن جميعًا متفاجئون بعض الشيء من النشاط السعودي، لكنه حدث كثيرًا وهو يحسن الدوري بالتأكيد".