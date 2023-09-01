كلوب مدرب ليفربول: لا أعرف شيئا عن اتفاق محمد صلاح مع نادي الاتحاد

قال المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول، إنه لا يعرف شيئًا عن اتفاق النجم المصري محمد صلاح مع نادي الاتحاد السعودي.

وكانت صحيفة "الرياضية" قد قالت، إن محمد صلاح منح موافقته النهائية للانتقال إلى نادي الاتحاد، وإن صلاح وضع الكرة في ملعب ليفربول، ومدربه يورغن كلوب.

وأصر كلوب على أن موقفه لم يتغير، وأوضح أنه ليس على علم بأي عرض رسمي مقدم لصلاح.