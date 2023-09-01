رياضة
تقرير: الاتحاد يحسم صفقة محمد صلاح.. واللاعب يصل جدة مساء الجمعة
زعمت صحيفة "عكاظ" أن نادي الاتحادي السعودي أنهى صفقة انتقال النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي.
سيصل اللاعب إلى جدة عبر طائرة خاصة مساء غد الجمعة
صحيفة "عكاظ"
وقالت الصحيفة إن المفاوض الاتحادي حسم صفقة انتقال محمد صلاح لنادي الاتحاد، قادمًا من ليفربول الإنجليزي.
وأضافت: "سيصل اللاعب إلى جدة عبر طائرة خاصة، مساء غد الجمعة".
وجدد صلاح عقده مع ليفربول في 2022، وينتهي العقد الحالي في 2025.
وانتقل محمد صلاح من روما إلى ليفربول في 2017 مقابل 42 مليون يورو، وسجل النجم المصري 187 هدفا في 307 مباريات مع ليفربول، كما صنع 81 هدفا.
وقاد صلاح ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة في نظامه الحديث، ولقب في كل من كأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية وكأس الدرع الخيرية.
ونال محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في الموسم مرتين.