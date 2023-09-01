تقرير: الاتحاد يحسم صفقة محمد صلاح.. واللاعب يصل جدة مساء الجمعة

وانتقل محمد صلاح من روما إلى ليفربول في 2017 مقابل 42 مليون يورو، وسجل النجم المصري 187 هدفا في 307 مباريات مع ليفربول، كما صنع 81 هدفا.

وقاد صلاح ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة في نظامه الحديث، ولقب في كل من كأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية وكأس الدرع الخيرية.

ونال محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في الموسم مرتين.