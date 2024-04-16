4 إشارات "مهمة" لرحيل رونالدو عن النصر

لا يمر البرتغالي كريستيانو رونالدو بأفضل فتراته على المستوى الجماعي في مسيرته الكروية؛ إذ يفتقد الحصول على الألقاب الرسمية منذ أشهر بعيدة.

النجم البرتغالي الذي انضم لصفوف النصر قبل حوالي عام وعدة أشهر، وجد نفسه يتورط في عدة مشاكل أخيرًا، لعل أبرزها طرده في مباراة السوبر أمام الهلال وإيقاف من قبلها.

كل تلك المشاكل وأمور أخرى تشير إلى أن رحيل كريستيانو رونالدو عن صفوف النصر هو أمر قد يكون مطروحًا بالنسبة للنجم البرتغالي، دعونا نستعرض تلك الإشارات معًا:

العروض الأوروبية

بحسب تقارير عديدة فقد تلقى كريستيانو رونالدو عدة عروض بالتحديد من ناديي بورتو البرتغالي وفريقه الأسبق سبورتينغ لشبونة ليلعب لهما في الموسم المقبل.

كذلك نُسب خبر لصحيفة "بيلد" أن تشابي ألونسو طلبه في صفوف باير ليفركوزن، لكن الخبر ليس له أصل في الواقع.

لكن لو صدقت التقارير عن الأندية البرتغالية التي تسعى لضم رونالدو، فقد نجد بعض المنطق لو وافق على أحد تلك العروض، ولو لم يكن ذلك في الصيف القادم فربما في الذي يليه.