4 إشارات "مهمة" لرحيل رونالدو عن النصر
لا يمر البرتغالي كريستيانو رونالدو بأفضل فتراته على المستوى الجماعي في مسيرته الكروية؛ إذ يفتقد الحصول على الألقاب الرسمية منذ أشهر بعيدة.
النجم البرتغالي الذي انضم لصفوف النصر قبل حوالي عام وعدة أشهر، وجد نفسه يتورط في عدة مشاكل أخيرًا، لعل أبرزها طرده في مباراة السوبر أمام الهلال وإيقاف من قبلها.
كل تلك المشاكل وأمور أخرى تشير إلى أن رحيل كريستيانو رونالدو عن صفوف النصر هو أمر قد يكون مطروحًا بالنسبة للنجم البرتغالي، دعونا نستعرض تلك الإشارات معًا:
العروض الأوروبية
بحسب تقارير عديدة فقد تلقى كريستيانو رونالدو عدة عروض بالتحديد من ناديي بورتو البرتغالي وفريقه الأسبق سبورتينغ لشبونة ليلعب لهما في الموسم المقبل.
كذلك نُسب خبر لصحيفة "بيلد" أن تشابي ألونسو طلبه في صفوف باير ليفركوزن، لكن الخبر ليس له أصل في الواقع.
لكن لو صدقت التقارير عن الأندية البرتغالية التي تسعى لضم رونالدو، فقد نجد بعض المنطق لو وافق على أحد تلك العروض، ولو لم يكن ذلك في الصيف القادم فربما في الذي يليه.
لشبونة
من ضمن العروض التي تم تداولها أخيرًا لرونالدو هو عرض من صفوف سبورتنغ لشبونة، والفكرة هنا مغرية لرونالدو بشكل واضح.
السبب الأساسي لكونها فكرة مغرية؛ لأنها مرتبطة برغبة والدته ماريا دوس سانتوس أفيرو، التي تريد أن يبقى نجلها بجوارها في البرتغال.
تلك الأمنية التي خرجت بها للعلن في صيف 2021 وأكدت أنها تتمنى لو يرتدي القميص الأول لسبورتنغ لشبونة مرة أخرى قبل أن تموت.
سبب آخر قد يجعله أمرًا على هوى رونالدو هو أنه لا يزال يشاهد مباريات فريقه الأسبق حتى الآن بحسب أيضًا تصريح لوالدته لصالح برنامج "ADN de Leão".
مشاكله في النصر
أخيرًا زادت مشاكل كريستيانو رونالدو في صفوف النصر، من تصرفات تسببت في الكثير من الجدل تم إيقافه على تكرارها، وحتى طرده الأخير أمام الهلال في بطولة السوبر السعودي التي أقيمت في الإمارات العربية المتحدة.
ومن الممكن أن نضيف على ذلك، النتائج المحبطة جماعيًا لرونالدو حتى الآن، فالنجم البرتغالي كما ذكرنا سابقًا لم يحقق أي بطولة جماعية مع الفريق، باستثناء البطولة العربية.
وغادر لتوه بطولة السوبر التي توج بها الهلال، كما غادر بطولة آسيا، وحظوظه في الدوري شبه انتهت.
البطولة الوحيدة المتبقية له هي كأس خادم الحرمين الشريفين وسيلعب فيها نصف نهائي سهل نسبيًا أمام الخليج، لكنه قد يقع أمام الاتحاد أو الهلال في النهائي.
تصريحات بيرس
قبل ساعات خرج بيرس مورغان أحد أصدقاء رونالدو في الإعلام واقترح أن يلعب البرتغالي لصالح آرسنال وأنه بتلك الطريقة سيحل مشكلة للمدفعجية ويسجل لهم على الأقل 25 هدفًا في الموسم.
تصريحات مورغان جاءت بعد خسارة الجانرز أمام أستون فيلا، وتبدو منطقية نوعًا ما بسبب توقيتها، فقد يكون آرسنال بحاجة فعلًا لخدمات رونالدو.
لكن الأهم هو أن خروج تلك الكلمات من لسان شخص بهذا القرب من كريستيانو يجعل لها ثقلًا خاصًا، فمورغان هو الشخص الذي سمح لرونالدو أن يستخدمه كمنصة للهجوم على مانشستر يونايتد ومن خلاله قطع علاقته بالشياطين الحمر وبدأ رحلة السعودية، فربما من المناسب أيضًا أن ينهيها من خلاله.
الخلاصة
كل الإشارات السابقة قد تكون خاطئة، ولن يحدد ذلك سوى الوقت، لكن موقف كريستيانو رونالدو المعلن منذ انضمامه للنصر هو الاستمرار لأطول فترة ممكنة.
ولا يفوت الدون فرصة حتى يشيد فيها بما يحدث في المملكة من تطوير لكرة القدم، كما أخذ على عاتقه مسؤولية ذلك التطوير والمساعدة فيه.
في النهاية يبقى كريستيانو هو صاحب القرار الوحيد هنا، سواء بالاستمرار في صفوف النصر بعد كل ما تحدثنا عنه بالأعلى، أو بالرحيل ليبدأ مغامرة جديدة شكلًا وقديمة مضمونًا في الدوري الإنجليزي أو البرتغالي.