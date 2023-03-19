جمال بلماضي: حسام عوار سينضم لتشكيلة الجزائر عندما يعود لمستواه

أكد جمال بلماضي مدرب الجزائر اليوم الأحد، أن حسام عوار سيشارك مع منتخب بلاده عندما يكون جاهزا بدنيا وفنيا، وذلك بعد غيابه عن أول تشكيلة بعد إعلان لاعب أولمبيك ليون اختيار تمثيل "محاربي الصحراء".

وسبق أن خاض اللاعب البالغ عمره 24 عاما مباراة واحدة مع فرنسا في أكتوبر تشرين الأول 2020، لكن بعد سنوات من الجدل وعدم الانضمام لمنتخب فرنسا، نجح عوار في تغيير جنسيته الرياضية هذا العام.

لكن عوار غاب عن التشكيلة التي أعلنها بلماضي قبل مواجهتي النيجر ذهابا وإيابا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها مطلع العام المقبل، في 23 و27 من الشهر الجاري.