الموعد والقنوات الناقلة لقرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

ينتظر عشاق كرة القدم الأفريقية تحديد موعد قرعة ربع نهائي بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، وذلك بعد دور مجموعات شهد الكثير من الإثارة.

وحجزت معظم الفرق الكبيرة بالقارة السمراء أماكنها في الدور المقبل من البطولة، أمثال الأهلي وصن داونز، بينما ودع الوداد من دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه.

واكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي البطولة الأفريقية، بعد فوز الترجي التونسي 1-0 على الهلال السوداني في ختام دور المجموعات على ملعب رادس، يوم السبت.

ولم يتم تحديد موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية، حتى الآن من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، لكن من المنتظر أن تقام خلال الأسبوع الحالي أو القادم، وتذاع عبر قنوات "بي إن سبورتس".