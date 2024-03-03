الموعد والقنوات الناقلة لقرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية
ينتظر عشاق كرة القدم الأفريقية تحديد موعد قرعة ربع نهائي بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، وذلك بعد دور مجموعات شهد الكثير من الإثارة.
وحجزت معظم الفرق الكبيرة بالقارة السمراء أماكنها في الدور المقبل من البطولة، أمثال الأهلي وصن داونز، بينما ودع الوداد من دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه.
واكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي البطولة الأفريقية، بعد فوز الترجي التونسي 1-0 على الهلال السوداني في ختام دور المجموعات على ملعب رادس، يوم السبت.
ولم يتم تحديد موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية، حتى الآن من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، لكن من المنتظر أن تقام خلال الأسبوع الحالي أو القادم، وتذاع عبر قنوات "بي إن سبورتس".
وتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 8 فرق، إذ صعد أصحاب المركز الأول والثاني في كل مجموعة، وتتكون البطولة من 4 مجموعات.
سيتم تقسيم الفرق المتأهلة إلى قسمين، الأول يخص المتأهلين من المركز الأول، والثاني خاص بالمتأهلين من المركز الثاني في كل مجموعة.
ولا توجد محددات في قرعة ربع نهائي دوري الأبطال، باستثناء واحد فقط هو أن كل متصدر لمجموعة سيواجه وصيف أي مجموعة باستثناء مجموعته.
الأندية المتأهلة لدور الثمانية
وصعد من المجموعة الأولى صن داونز ومازيمبي، وتأهل من المجموعة الثانية أسيك ميموزا وسيمبا.
وانتهت منافسات المجموعة الثالثة بتأهل بيترو أتلتيكو في الصدارة، والترجي كوصيف، بينما صعد من المجموعة الرابعة والأخيرة الأهلي المصري ويانغ أفريكانز.
موعد دور ربع النهائي
من المقرر أن تقام مباريات الذهاب من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا بين يومي الجمعة والأحد الـ29 والـ31 من مارس، أما مباريات الإياب، فستقام في الأسبوع التالي بين يومي الـ5 والـ6 من أبريل.
وستقام مباريات الذهاب في الدور نصف النهائي في أحد أيام 19 و20 أبريل، وموعد العودة هو 26 أو 27 من الشهر ذاته، أما النهائي فسيقام على مباراتي ذهاب وإياب يومي 19 و26 مايو 2024.
الكونفدرالية
أما على صعيد الكونفدرالية الأفريقية، فتختتم، مساء الأحد، منافسات دور المجموعات.
وتأهلت بالفعل 6 فرق لدور الثمانية قبل انطلاق منافسات الجولة السادسة والأخيرة ليتبقى الصراع على مقعدين فقط.
وضمنت 6 فرق التأهل رسميًّا لدور الثمانية وهي: اتحاد العاصمة الجزائري من المجموعة الأولى، والزمالك وأبوسليم من المجموعة الثانية، ودريمز إف سي من المجموعة الثالثة، ونهضة بركان والملعب المالي من المجموعة الرابعة.
وستكون مهمة اتحاد العاصمة الجزائري حامل لقب النسخة الأخيرة سهلة قياسًا بضمان تأهله رسميًّا للدور الثاني، ولكنه يسعى للفوز لضمان الحفاظ على الصدارة التي يحتلها برصيد 10 نقاط، حيث يستضيف سوبر سبورت الجنوب أفريقي الذي بات خارج المنافسة تمامًا ولم يحصد سوى 4 نقاط.
وفي المجموعة ذاتها، ستكون مباراة مودرن فيوتشر وضيفه الهلال الليبي صعبة على الطرفين.
ويتواجد فيوتشر في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، بينما يملك الهلال 6 نقاط فقط، ويحتاج الفريق المصري للفوز أو التعادل، بينما سيكون الفريق الليبي بحاجة لتحقيق الفوز ليصل إلى 9 نقاط يرافق بها اتحاد العاصمة لدور الثمانية.
وفي المجموعة الثالثة سيكون الأفريقي التونسي على موعد مع صراع حاسم وشرس بحثًا عن مرافقة دريمز إف سي إلى دور الــ8 للبطولة.
ويتصدر دريمز ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة يليه الأفريقي وريفرز يونايتد ولكل منهما 9 نقاط، فيما يأتي أكاديمية دو لوبيتو في المركز الأخير دون رصيد.
وفي المجموعة الرابعة يلتقي نهضة بركان مع الملعب المالي بالمغرب، ويستضيف ديابل نوار نظيره سيخوخون يونايتد.
ويتصدر نهضة بركان ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة يليه الملعب المالي بـ 10 نقاط، فيما يأتي سيخوخون يونايتد في المركز الثالث بـ 5 نقاط وأخيرًا ديابل نوار بنقطة وحيدة.