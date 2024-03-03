الترجي يهزم الهلال السوداني ويتأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا
سجل ياسين مرياح هدفا ليقود الترجي التونسي للفوز 1-صفر على الهلال السوداني والتأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا، يوم السبت، كما ضمن بترو أتلتيكو الأنجولي صدارة المجموعة الثالثة بفوزه 2-صفر على النجم الساحلي.
ورفع الترجي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني، متأخرا بنقطة واحدة عن بترو أتليتيكو المتصدر، بينما ودع الهلال صاحب المركز الثالث بخمس نقاط والنجم متذيل ترتيب المجموعة بأربع نقاط.
جاء هدف الترجي الوحيد في الدقيقة 22 عن طريق ياسين مرياح بعدما ارتقى لتمريرة عرضية بضربة رأس قوية سكنت الشباك.
وسدد رودريغو رودريغيز لاعب الترجي في الدقيقة 16 لكنها مرت بجوار مرمى الهلال.
ومع انطلاق الشوط الثاني تراجع أداء الترجي مقابل محاولات الهلال للتعديل عن طريق الثنائي ستيفن إبولا والطيب أبكار.
وأهدر زكرياء العايب فرصة الهدف الثاني للترجي بعد فترة قصيرة من بداية الشوط الثاني.
وكان البديل صلاح عادل قريبا من إدراك التعادل في الدقيقة 63 عندما ارتطمت كرته بالدفاع.
وأنقذ أمان الله مميش حارس الترجي هدفا محققا للهلال في الدقيقة 70 بعدما سدد ألبيرت كانغواندا من ركلة ثابتة.
وفي نفس التوقيت، سجل بترو أتليتيكو هدفا في كل شوط في الفوز 2-صفر على النجم الساحلي التونسي.
افتتح جوناثان تورو التسجيل في الدقيقة 38، ثم ضاعف جولينهو النتيجة في الدقيقة 71.