الترجي يهزم الهلال السوداني ويتأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا

سجل ياسين مرياح هدفا ليقود الترجي التونسي للفوز 1-صفر على الهلال السوداني والتأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا، يوم السبت، كما ضمن بترو أتلتيكو الأنجولي صدارة المجموعة الثالثة بفوزه 2-صفر على النجم الساحلي.

ورفع الترجي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني، متأخرا بنقطة واحدة عن بترو أتليتيكو المتصدر، بينما ودع الهلال صاحب المركز الثالث بخمس نقاط والنجم متذيل ترتيب المجموعة بأربع نقاط.

جاء هدف الترجي الوحيد في الدقيقة 22 عن طريق ياسين مرياح بعدما ارتقى لتمريرة عرضية بضربة رأس قوية سكنت الشباك.